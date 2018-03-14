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Выборы не проспят: в Екатеринбурге проснулись медведиСегодня в 13:27

Фотография

Вышли из берлог в зоопарке.

В Екатеринбургском зоопарке из спячки вышли медведи. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе зверинца.

Первыми традиционно проснулись белокоготный Карат и гималайский Гай - оба "выходят в свет". После них очнулись и другие косолапые, они активны и уже не прочь хорошенько позавтракать, но из берлог пока не показываются.


Видео: Екатеринбургский зоопарк

После сна животным требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется тяжелая жирная пища. В природе в этот период косолапые едят только растительные корма. Поэтому в зоопарке для них приготовили специальную диету из яблок, хлеба и огурцов.

Посмотреть на проснувшихся медведей можно в утренние часы, к вечеру они возвращаются в берлоги.

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