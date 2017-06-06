Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

На ЧМ-2018.

Намерение стать волонтерами на играх чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге высказали 6 994 человека. Большая часть желающих "поработать бесплатно" из Свердловской области - почти 4 188 человек. Еще около 1 396 - из других уральских регионов. 529 заявок подали жители 90 зарубежных стран.

Шанс выпадет лишь 1 250 добровольцам. Требования к ним предельно просты - возраст от 18 лет и знание английского языка. Опыт волонтерской работы приветствуется. Претендентам предстоит пройти собеседование, намеченное на сентябрь.

В числе желающих и екатеринбургская студентка Александра Судакова, волонтер со стажем (около 25 мероприятий). Она уже сама выступала рекрутером и знает, что оценивают в таких случаях. По словам девушки, опыт волонтерской работы зачастую может стать решающим.

"Спрашивают, что знает человек о мероприятии и почему захотел стать волонтером – так оценивается мотивация. Можно понять, будет человек выкладываться на работе или он пришел бесплатно поесть. Еще оценивается способность работать в команде. Это очень важно: все волонтеры работают в команде. Идеальный вариант, когда человек может и работать под чьим-то началом, и брать на себя ответственность. Последний вопрос – о выбранной должности. Иногда ребята подают заявки, не понимая, что нужно там делать, получают задания, которые им не нравятся, разочаровываются и вообще ничего не хотят делать", - рассказала Александра корреспонденту "Уралинформбюро".

Помощники нужны по 20 направлениям: от медицинского обслуживания до обеспечения работы СМИ, от работы с командами до кейтеринга. Волонтерство требует стрессоустойчивости - на любой позиции могут возникнуть нештатные ситуации.

"На "Большом шлеме" я была атташе японской команды, потому что говорю по-японски, - делится Александра Судакова. - Моя команда не знала ни русского, ни английского, мне приходилось с ними быть 24 часа в сутки без выходных. И один из спортсменов потерял миграционную карту. А без нее из страны не выехать. Поэтому именно я решала этот вопрос с министерством".

Следует отметить, что на мундиаль в России подано рекордное число волонтерских заявок - почти 177 000. Из них выберут только 15 000.