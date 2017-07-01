Российские волейболистки уступили Кубок Ельцина сербкам (ФОТО)Сегодня в 03:41
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Под взором VIP-болельщиков.
Женская сборная России по волейболу второй раз подряд остановилась в шаге от завоевания Кубка Ельцина. Год назад сильней нашей команды оказалась Швейцария, в нынешнем розыгрыше турнира, завершившемся 30 июня, победу одержала Сербия.
Матч России и Сербии, изначально записанных в главные претенденты на трофей, закрывал программу турнира. Предположения сбылись - обе команды к очному противостоянию подошли с нулем в графе "поражения".
В борьбе с вице-чемпионками Олимпийских игр 2016 года, которые, кстати, и выбили россиянок из главного старта 4-летия на стадии 1/8 финала, наша команда дважды оказывалась в роли догоняющей. Первый и третий сеты выиграли сербки - 25:19 и 25:21. Второй и четвертый сеты остались за хозяйками турнира - 25:22 и 28:26.
Обладатель трофея определился на тай-брейке - в пятой партии. Подопечные Владимира Кузюткина имели преимущество в конце игрового отрезка, но сербки выдержали атаки россиянок, а затем реализовали свои моменты - 16:14.
Подробнее о том, как проходил главный матч Кубка Ельцина, смотрите в фоторепортаже "Уралинформбюро".
В преддверии решающего матча россиянки активно разминались под надзором тренеров.
Тем временем фанаты украшали ДИВС российскими триколорами.
Матч начался традиционно - с гимнов стран-участниц игры.
Первый сет россиянки соперницам уступили.
Сказались досадные оплошности в обороне - сербки не раз находили бреши в защите россиянок, куда и отправляли мяч.
Ирина Воронкова (крайняя слева) стала одним из главных действующих лиц матча в составе российской команды. 21-летняя нападающая казанского "Динамо" раз за разом вскрывала оборону сборной Сербии.
Тренерский штаб сборной России активно прибегал к заменам - главный тренер Владимир Кузюткин тасовал состав, исходя из игровой ситуации.
Поддержать национальную команду пришли несколько тысяч человек. Приехали даже с Камчатки.
Поддерживали находившихся на площадке и запасные игроки команды - аплодировали успешным действиям и давали советы, когда сборная уступала в игровых эпизодах.
Доигровщица российской сборной Юлия Кутюкова терзала оборону сербок с подачи.
А гостьи Екатеринбурга демонстрировали классную игру в нападении.
В перерывах соперницы россиянок выглядели более расслабленными - пока наши волейболистки выслушивали наставления тренеров сербки, разбившись на небольшие группки, беседовали между собой.
Впрочем, после второго сета, проигранного сербками, их наставник Зоран Терзич устроил подопечным настоящий мастер-класс - активно жестикулируя, он объяснял, в чем заключаются проблемы при игре в обороне.
Владимир Кузюткин в перерывах был менее импульсивен, но весь матч провел у границ игровой зоны.
На выступление россиянок между тем с приличных размеров баннера взирал первый президент РФ Борис Ельцин.
Его вдова Наина Ельцина смотрела матч в компании первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.
К середине игры состав VIP-гостей пополнился (слева направо) главным тренером ВК "Уралочка-НТМК" Николаем Карполем, мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым и директором НТМК Алексеем Кушнаревым.
Российские волейболистки активно играли в блок - направляли мяч так, чтобы он от рук соперниц затем ушел в аут или ударился об их сторону площадки.
Любимица екатеринбургской публики Ирина Королева (до замужества в 2017 году - Заряжко) в решающем матче на паркет выходила редко. Однако это не помешало бывшему игроку "Уралочки" получить звание лучшей блокирующей турнира.
В спорных ситуациях для принятия решения по эпизоду использовались видеоповторы.
К исходу игры собравшиеся на трибунах ДИВСа болельщики, стоя, аплодировали удачным действиям россиянок.
Завершился матч опять же традиционно - дружеским рукопожатием.
Золотые медали и сам Кубок Ельцина достался волейболисткам из Сербии.
Но сразу трое россиянок (в белом) вошли в число индивидуально отмеченных волейболисток (слева направо): Анна Лазарева была признана лучшим молодым игроком национальной сборной, Ирина Воронкова - лучшей нападающей турнира, Ирина Королева (Заряжко) - лучшей блокирующей.
Сборная России второй год подряд становится второй в розыгрыше Кубка Ельцина. В 2016-м сильней оказалась Швейцария.
Серебряные медали россиянкам вручил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.
Слева направо: Ирина Королева (Заряжко), Юлия Кутюкова, Ксения Парубец и Ирина Воронкова.
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