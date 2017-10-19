Футболисты "Урала" прошли досмотр и медные трубы18 октября в 17:55
В ИК-2.
Их встречали, пожалуй, самые безэмоциональные болельщики, а играть приходится в нестандартной и даже экстремальной обстановке. По крайней мере, дорога к полю для многих игроков футбольного клуба "Урал" стала своего рода стрессом – не каждый день спортсмены оказываются за колючей проволокой, проходят досмотр и передвигаются по 3 человека, причем исключительно по команде конвоя, передает "Уралинформбюро".
Перед тем, как попасть на территорию колонии, футболисты прошли досмотр
Впрочем, досмотр был символическим – показать пришлось лишь содержимое огромной спортивной сумки, в ней лежала форма и сувениры
Даже яркая клубная форма оранжевого цвета не поднимает футболистам настроения. "Оно мрачное, как и антураж вокруг", - признается один из игроков, когда за ним захлопнулась дверь в исправительное учреждение.
Гости вручили хозяевам поля подарки: мячи и флаги с символикой ФК "Урал"
Игроки футбольного клуба "Урал" 18 октября сыграли в непривычной обстановке: на футбольном поле в колонии общего режима. Единственное, шутят они, что связывает это место с футболом – это то, что колония находится напротив "Екатеринбург Арены", где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу.
Кстати, это поле – газон и ворота – помогло установить руководство "Урала"
Поле для игроков российской Премьер-лиги – маловато, всего 20 на 30 метров. Это размеры так называемой "коробки", какие обустраивают во дворах. От каждой команды на траве по 5 человек. Играют два тайма, по 15 минут каждый.
Перед стартом игры представители "Урала" признаются: в осужденных они не видят серьезных соперников. Однако первые минуты матча заставляют их изменить свое мнение: первые два мяча влетают в ворота гостей. Оба гола на свой счет записал Александр Баранов.
Счет на табло в первом тайме стал неприятным сюрпризом для "Урала"
Сотрудники колонии, наблюдающие за игрой, своими подопечным явно горды. "Сборная колонии каждый день тренируется по 2-3 часа. Кроме того, каждый месяц у нас проводятся турниры между осужденными, где определяется сильнейшая команда", - объясняет успех игроков ИК-2 врио начальника колонии Александр Савельев.
За команду заключенных играет профессиональный футболист из клуба "ВИЗ-Синара" Игорь Зайков. За решетку он попал в середине августа и просит не разглашать статью, по которой он отбывает срок. Спортсмен надеется выйти на свободу в конце этого года по УДО.
"Я намерен снова вернуться в команду, как выйду отсюда, тем более, что судимость не является ограничением для продолжения спортивной карьеры в клубе", - пояснил Зайков.
Игорь Зайков на фото справа
Уголовный срок не является препятствием для продолжения футбольной жизни. В структуре ФК "Урал" тоже есть работник, ранее отбывавший наказание. Об этом "Уралинформбюро" рассказал президент клуба Григорий Иванов
"У нас в "Урале" – не буду говорить фамилию – у одного из футболистов в жизни когда-то что-то тоже не сложилось. Но пришел к нам и очень хорошо работает, мы им довольны уже 4 года как. Мы помогаем людям встать на ноги", - пояснил он.
Болельщики за игрой следят молча, почти без эмоций. Единственное, как они могут выразить свое отношение к происходящему на поле – поаплодировать голу.
Болельщиков в колонии от болельщиков на трибунах стадионов отличает вынужденная сдержанность
"Кричалки" доносятся лишь от группы поддержки - двух барабанщиков и двух трубачей. Речевки осужденные выкрикивают нейтральные: в поддержку и своей команды, и команды гостей. Видимо, чтобы никому не было обидно.
"А "Урал" победы ждет, но ИК не подведет!", "Поиграем мы в футбол: штанга, штанга, гол, гол, гол!", "Мы встречаем футболистов, ждем футбол красивый, чистый!", "На ИК ФК "Урал" лучше спорта не видал!" - звучало с кромки поля.
Представители духового оркестра колонии отдувались за болельщиков обеих команд
Во втором тайме "Урал" отыгрался - финальный счет: 5-2. Болельщики особенно оценили голы Романа Емельянова и Артема Фидлера.
"Мы шли сюда и думали: главная задача - не пропотеть. В начале мы серьезно проигрывали – 2:0. Но мы не должны были проиграть, нас бы не поняли, если бы мы тут проиграли", - прокомментировал игру капитан ФК "Урал" Артем Фидлер.
Артем Фидлер
"Урал" - не первый футбольный клуб, играющий с осужденными этой колонии. В сентябре на это же поле исправительного учреждения выходили игроки "ВИЗ-Синары", обыгравшие принимающую сторону со счетом 7:9.
По словам руководства колонии, матчи с профессиональными спортсменами здесь намерены проводить как можно чаще, особенно в канун мундиаля.
"Мы будет рады любой команде, но не так сильно как "Уралу". Такие встречи оказывают положительный настрой для осужденных, для них это событие – посещение известной команды премьер-лиги РФ. Осужденные довольны, впечатлений теперь им хватит надолго", - рассказал врио начальника отдела по воспитательной работе с осужденными Дмитрий Мельник.
После матчей, игроки команды ИК-2 берут автографы у гостей и вручают соперникам подарки, сделанные руками других заключенных – картину с тиграми и нарды.
Традиционное совместное фото "на память". Все фото можно посмотреть в разделе "Медиа"
После игры, по плану, должно было пройти дружеское чаепитие, но игроки "Урала" спешат покинуть колонию, ссылаясь на плотный график и дневную тренировку.
Настроение предстоящего чемпионата мира по футболу в исправительной колонии буквально витает в воздухе. При этом заключенных и сотрудников объединяет одна "беда" – несмотря на близость "Екатеринбург Арены", футбольное поле, на котором пройдут игры мундиаля не видно ни из окон колонии, ни с наблюдательных вышек.
Валентина ЕРЕМЕЕВА, София МУХАМЕДЬЯНОВА
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