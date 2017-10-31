Настоящие девчонки взялись за клюшки30 октября в 16:37
- Текст
- Видео
Лига женского хоккея открывает сезон.
Вместо цоканья каблуков – стук клюшек о лед, вместо изящных причесок – на головах шлемы. 28 октября под Екатеринбургом стартовал третий сезон Лиги женского хоккея.
На два дня в спорткомплекс "Курганово", расположенный в одноименном селе, съехались 8 команд, выступающих в дивизионе "Олимпийские надежды" - молодежном кластере Лиги. За право называться лучшей решили побороться как представители Москвы и Санкт-Петербурга, так и небольших Коркино и Татарска.
Корреспонденты "Уралинформбюро" присоединились к юным спортивным дарованиям, чтобы убедиться - в хоккей играют не только настоящие мужчины, но и настоящие девчонки! Подробности – в нашем спецрепортаже.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:47
В Екатеринбург наведаются крупные бизнесмены из США
Пообщаются с местными властями и прогуляются по заводам.Сегодня в 16:40
В Екатеринбурге 16-летняя девушка закладывала "синтетику" на прогулке с 3-летним братом
Ее задержали.Сегодня в 16:25
Россия и Казахстан обсудят торговый караван
В современных реалиях.Сегодня в 15:57
После гибели в Шанхае 14-летней пермячки в Китай прилетел Медведев
Премьер пробудет в КНР два дня.Сегодня в 15:54
Экс-глава УФНС Зауралья вышел из колонии
Ему дали условный срок.Сегодня в 15:52
Путин и Назарбаев встретятся в Челябинске
На российско-казахстанском форуме.Сегодня в 15:46
Куйвашев рассказал, кому в регионе станет жить хорошо
В ближайшую пятилетку.Сегодня в 15:17
В Кургане автобус протащил по асфальту 8-летнюю девочку
Ее ногу зажало в дверях.Сегодня в 15:12
КЗФ получил письмо губернатора Куйвашева
С благодарностью.Сегодня в 15:12
В Зальцбурге при посадке едва не разбился самолет
Из-за сильного ветра.Сегодня в 15:10
Турецкие торговцы хотят лишить россиян любимого отдыха
По системе "все включено".Сегодня в 14:45
Южноуральца будут судить за 11 кило экстази
Он вез их в Приморье.Сегодня в 14:39
Свердловские власти потратят на дворы 7,5 миллиарда
К 2022 году.Сегодня в 14:22
Свердловские муниципалитеты получат в 2018 году больше 93 миллиардов рублей
Из областной казны.Сегодня в 14:08
Энергетики Западной Сибири напомнили о правилах поведения в зонах ЛЭП
Чтобы избежать эксцессов.
Ещё в сюжете «Спецпроект»
Главные новости
- Сегодня в 15:57После гибели в Шанхае 14-летней пермячки в Китай прилетел Медведев
- Сегодня в 15:52Путин и Назарбаев встретятся в Челябинске
- Сегодня в 15:12В Зальцбурге при посадке едва не разбился самолет
- Сегодня в 14:22Свердловские муниципалитеты получат в 2018 году больше 93 миллиардов рублей
- Сегодня в 13:23Куйвашев назначил глав еще пяти свердловских министерств
Аналитика
Россия и Казахстан обсудят торговый караван
В современных реалиях.
Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла
2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.
Золотые зубы Общественной палаты
Будет ли вертикаль у пятой власти?