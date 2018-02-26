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Новая реальность для Тайсона и советы от Цзю: легенды бокса побывали в ЕкатеринбургеСегодня в 11:41

Фотография

Один учил, второй смеялся.

Майк Тайсон и Константин Цзю посетили 25 февраля Екатеринбург. В уральскую столицу они наведались в качестве гостей турнира по MMA Russian Cagefighting Championship, но не преминули пообщаться со свердловчанами, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Первым делом легендарные боксеры отправились в ДИВС, в блоке Б которого, начиная с 13.00, они проводили мастер-класс.


Главным действующим лицом занятия стал уроженец Свердловской области Костя Цзю. После непродолжительной разминки он продемонстрировал землякам, как правильно наносить удары.


Железный Майк в это время скромно стоял в стороне. Чуть позже с помощью переводчика он вкратце рассказал о вехах своей карьеры, отметив, что одну из главных ролей в его становлении как спортсмена сыграл Мохаммед Али, проводивший когда-то подобную открытую тренировку.


Цзю, напротив, не скупился на практические советы. Юным боксерам он, например, рекомендовал начинать отрабатывать удары с листка бумаги, а уже потом переходить на более весомые снаряды.


Потренироваться под надзором легенд бокса собрались сотни атлетов самого разного возраста. Пришли и люди не столь приближенные к спорту - преимущественно за автографами и фотоснимками с именитыми гостями.

После мастер-класса в ДИВСе Тайсон и Цзю отправились в Академию единоборств РМК. Там уже американец стал "первым лицом" экскурсии.


К уральским морозам железный Майк подготовился основательно: на голове - теплая вязаная шапка, сам облачен в толстую дубленку.


Идея проведения виртуального боксерского поединка американца весьма впечатлила. Тайсон поднялся на ринг...


... и, нацепив на голову очки дополненной реальности, попытался боксировать. Судя по широкой улыбке, экс-чемпион мира остался доволен.

Следующей точкой в маршруте Тайсона и Цзю стал исторический парк "Россия - моя история", где гости дали пресс-конференцию. Одной из главных ее тем стала доступность спорта.

"Спорт должен быть доступен. Не будь у меня денег, мне не дали бы возможность заниматься бесплатно. И я бы никем не стал! Через какое-то время ваши дети станут профессионалами, тогда вложения окупятся. Любой чемпион может рассказать вам о тех временах, когда у него не было денег", - заявил американец.

Цзю вновь высказался чуть конкретней: "Моя мечта - чтобы дети снова тренировались бесплатно. Например, можно будет найти формат, связанный с государством".

Вечером в КРК "Уралец" боксеры стали гостями Russian Cagefighting Championship и пристально наблюдали за главным поединком вечера - между Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Джоуи Белтраном. Победу в нем на радость публике одержал россиянин.

Майк Тайсон - олимпийский чемпион среди юниоров в первом тяжелом весе (1982 год). Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов. Из 58 профессиональных боев выиграл 50 (44 - нокаутом). Завершил карьеру в 2005 году.

Константин Цзю - уроженец Серова, чемпион мира среди любителей (1991 год) и бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов. Из 34 профессиональных боев одержал победу в 31 (в 25 - нокаутом). Завершил карьеру также в 2005 году.

Больше фото - в разделе "Медиа".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
моё мнение Сегодня в 12:18

Я не против спорта, даже ЗА. Но если такой вид спорта мозги отбивает, то нафиг он нужен? Если целью такого поединка является отправить человека в бессознательное состояние, стрясти ему мозги - то что потом делать с дебилами с отбитыми мозгами? Дебилов и дураков и так хватает, но зачем же ещё специально приумножать их количество? Мне больше самбо нравится, бокс не нравится.

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