Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

В центре Сургута 19 августа около 11.20 в экстренные службы поступило сообщение о нападении неизвестного на прохожих. По официальным данным, пострадали семь человек. Все они были госпитализированы в травмцентр.

Ближе к двум часам дня стало известно, что нападавший ликвидирован сотрудниками ППС. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ход его расследования взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Но начавшаяся в городе паника не утихала. Не успокоило людей ни обращение главы города Вадима Шувалова через социальные сети, ни срочный приезд в экономическую столицу округа губернатора Натальи Комаровой.

Все, что известно о происшествии на данный момент, в материале "Уралинформбюро".

Видео: vk.com/istaruslan

Подозреваемый.

Первая информация о том, что в городе нападают на людей, появилась в городских пабликах. Напуганные горожане сообщали о нескольких вооруженных преступниках. Одни утверждали, что бандиты орудуют ножами, другие говорили о топоре, третьи слышали выстрелы.

По официальным данным, семерых человек ранил местный житель 1994 года рождения. Телеканал "Лайф" утверждает, что речь идет о 19-летнем Артуре Гаджиеве, отец которого давно находится на заметке у силовиков как экстремист (впрочем, возраст этого "подозреваемого" не совпадает с официальными данными). По другой информации, это — 23-летний уроженец Средней Азии Бобичел Абдурахманов.

Официально имя подозреваемого не озвучивается. В полиции и следственном управлении лишь отмечают, что проверяются данные о том, не страдал ли преступник психическим расстройством.

Молодого человека ликвидировали полицейские после предупредительного выстрела в воздух. Вскоре в соцсетях распространили снимок убитого. В глаза бросался ярко-красный пояс, похожий на взрывное устройство. Как оказалось — муляж.

На поясе у ликвидированного подозреваемого прикреплен муляж бомбы, фото: vk.com/kinform

Оператор общественной организации "Хрюши Против Сургут" Алесь Антонович опознал в убитом бывшего охранника магазина "Перекресток", опубликовав соответствующий пост с фотографией на своей странице в соцсети.

Скрин: vk.com/a.ales

Версии.

Правоохранители не рассматривают теракт, как основную версию произошедшего. И полиция, и следственный комитет сообщили лишь о том, что изучают личность молодого человека и проверяют информацию о возможных его психических отклонениях.

Однако уже в субботу вечером Reuters со ссылкой на агентство Amaq сообщило, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападения в Сургуте. Официальной реакции на это сообщение не последовало.

Слухи подогревало то, что в финском Турку 18 августа 18-летний гражданин Марокко также напал с ножом на прохожих в центре города: два человека погибли и восемь пострадали. Власти Финляндии рассматривают теракт, как основную версию произошедшего.

Реакция властей.

Главная задача властей Сургута и Югры в субботу была — успокоить горожан. Глава города Вадим Шувалов записал видеообращение. "Призываю вас сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов", - попросил он.

Около восьми вечера в город прилетела губернатор Комарова. Она провела совещание, на котором все ответственные службы доложили о принятых мерах, а также навестила в больнице пострадавших. Хозяйка Югры также обратилась к горожанам: "Прошу всех сургутян и жителей других городов и районов округа с пониманием отнестись к действиям правоохранительных органов, чтобы купировать другие возможные проявления подобного плана", - призвала Наталья Комарова.

В Сургут прибыла глава региона Наталья Комарова, фото vk.com/public126576411

Главы соседних регионов — Ямала и Тюменской области — выразили готовность оказать помощь Югре. В пресс-службе правительства ЯНАО сообщили о том, что губернатор Дмитрий Кобылкин распорядился усилить меры комплексной безопасности во всех муниципалитетах округа, особенно в общественных местах, на объектах жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры.

Пострадавшие.

Первой от рук преступника пострадала женщина в магазине "Северный". Выходя из него, бандит попытался поджечь здание. Выйдя на улицу, он совершил еще несколько нападений: бил в шею и живот.

Госпитализированы были две женщины и пятеро мужчин. "По уточненным данным департамента здравоохранения Югры, сейчас в окружном травматологическом центре находится шесть пострадавших – четыре в тяжелом состоянии, два – в состоянии средней степени тяжести. Одного из пострадавших врачи, после оказания помощи, направили домой. Стоит также отметить, что в больнице работает бригада психологов – они оказывают необходимую поддержку самим пострадавшим и их родным", - сообщается на официальном сайте правительства округа.

Известно также, что один из "тяжелых" находится в крайне тяжелом состоянии.



Паника в городе.

Психологическая помощь, судя по всему, нужна и другим горожанам. После произошедшего город погрузился в панику. Люди боялись выходить на улицы. Из торговых центров эвакуировали посетителей. В частности, проверяли информацию о заложенной в "Сургут Сити Молле" бомбе, которая не подтвердилась. На улицы вышел, кажется, весь личный состав сургутского УМВД. Патрули дежурили и досматривали автомобили на выездах и въездах в город.

Коме того, горожане сообщали о том, что полицейские проводят поквартирный обход. "Только что приходил полицейский, обход территорий, всех записывают. Сотрудник сказал, что все магазины закрывают, сказал сидеть всем дома, информация о терракте не подтверждена, но и НЕ ОПРОВЕРГНУТА. А нападения продолжаются", - написала в соцсети одна из сургутянок. Впрочем, большинство записей в соцсетях не соответствовали действительности.

Единственное о чем, сейчас можно говорить с уверенностью, - такое в Сургуте произошло впервые, и в воскресенье город проснулся другим.

Анна БОГДЕВИЧ

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