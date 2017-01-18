Маршрут народного гнева

На карте Екатеринбурга.

Такого бурного старта года в Екатеринбурге давненько не было. В начале января в СМИ "случайно" попал документ под грифом, описывающий концепцию реформирования транспортной системы города. И понеслось: горожане возмущены и готовятся побить директора компании "Город.Pro" - автора проекта, а различные структуры и ведомства, вплоть до губернатора и прокуратуры, спешат вмешаться и успокоить электорат.

Ранее "Уралинформбюро" уже расписывало, чем аукнется транспортная реформа. По мнению специалистов, документ, описывающий грядущие изменения, мягко говоря сырой, сильно недоработанный и совершенно непонятно, почему в мэрии решились принять его за основу. Но сейчас интерес вызывает другое - кому выгоден разразившийся скандал.

С самого начала городское экспертное сообщество, включая и самих авторов проекта, признали: PR-составляющая транспортной реформы была провалена - никто вообще не подумал о том, как представить концепцию горожанам.

С самого начала городское экспертное сообщество, включая и самих авторов проекта, признали: PR-составляющая транспортной реформы была провалена - никто вообще не подумал о том, как представить концепцию горожанам. И резонное возмущение людей не было неожиданностью, как отмечает депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook: "В конце декабря депутаты Госдумы, представляющие Екатеринбург, встречались с сити-менеджером Александром Якобом. Зашел разговор и про транспортный проект. Якоб признался, что ждет народных возмущений, но уверен, что вскоре все успокоятся".

То есть в "сером доме" все понимали, но недоучли, не справились. Как так получилось - в мэрии сейчас толком не объясняют, молчат и смущенно разводят руками. Наверное, увлеклись световым шоу на площади перед мэрией. Или что другое?

"Чем была хороша политическая война в Свердловской области? Она отвлекала внимание людей, позволяла политикам концентрировать внимание избирателей на ошибках друг друга. Сейчас конфликт между властями Екатеринбурга и области стал табуированной темой, соответственно, активная часть горожан начинает сама выискивать поводы для обсуждения. А это чревато, поскольку процесс неуправляемый и непредсказуемый", - озвучил в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" одну из версий причин возникшего кризиса руководитель исследовательского центра "Аналитик" Андрей Мозолин. "Возник некий вакуум. Но свято место пусто не бывает, и вакуум заполняет себя сам, подбирая подходящие темы", - согласен с ним политтехнолог Платон Маматов.

В настоящее время в экспертной среде обсуждается два варианта происхождения "транспортного взрыва". Первый, как озвучил А.Мозолин – не справились. Второй – с уходом в 2016 году главного идеолога мэрии Владимира Тунгусова на пост главы администрации губернатора в "сером доме" стало некому "подпинывать" и организовывать PR-службу, да и компетентных специалистов не осталось (оттуда ушли Александр Пирогов и Александр Иванов).

Возможный вариант – падение дисциплины в администрации. Раньше с аналогичными задачами там справлялись неплохо. Вспомнить, к примеру, как в свое время отработали переход на новую систему проезда для льготников. Теперь же, скорее всего, речь идет о провале менеджмента.

"Возможный вариант – падение дисциплины в администрации. Раньше с аналогичными задачами там справлялись неплохо. Вспомнить, к примеру, как в свое время отработали переход на новую систему проезда для льготников (монетизация льгот в 2005 году – прим.ред.). Теперь же, скорее всего, речь идет о провале менеджмента", - считает директор Института региональной политики Андрей Русаков.

И вправду: мэрия Екатеринбурга не раз демонстрировала недюжинные способности по управлению конфликтной повесткой. Среди примеров эксперты "Уралинформбюро" припомнили и недавнее сооружение перехода между мэрией и "Пассажем" в нарушение всех архитектурных концепций, и организованный пару лет назад марш возмущенных педагогов на Площадь 1905 года. И всякий раз, как по волшебству, конфликт возникал или затихал в полном соответствии с текущими потребностями команды горадминистрации. Как однажды сказал Владимир Тунгусов, у них в арсенале есть и митинги, и контрмитинги.

А тут такой провал, о котором чиновники загодя знали, который предрекал сити-менеджер администрации. Кстати, схема, спровоцировавшая сегодня возмущение народных масс, была впервые опубликована в июле 2016 года, но никакого резонанса тогда не вызвала.

Пятая транспортная колонна

Потому на ум приходит вторая версия – диверсия. И у нее несколько вариантов. Один – в год выборов главы региона это очень нехороший "подарок" для основного кандидата – действующего главы региона Евгения Куйвашева. Скандал вот-вот долетит до Москвы и федеральных СМИ. Кто Якоб для Кремля, в котором определяют кандидата "партии власти" на предстоящие выборы, а Куйвашев - фигура. Недосмотрел губернатор? Тогда фигура для битья.

Другой вариант – кто-то захотел подготовить почву для народного негодования, преднамеренно внеся в концепцию те или иные элементы и недоразумения. В итоге - негативный фон на предстарте выборов, за результат которых отвечать будет Владимир Тунгусов. Сделать это было, в общем-то, несложно – разработчики концепции и не скрывают, что все они в недавнем прошлом – сотрудники экс-депутата гордумы Екатеринбурга Леонида Волкова, выступающего плечом к плечу с Алексеем Навальным. Волкову, кстати, работа соратников понравилась.

Как сообщали СМИ, в конкурсе на разработку концепции было два участника - питерская "Транспортная интеграция" и екатеринбургская НКО "Город.PRO". Как так получилось, что в конкурсной документации не были прописаны соответствующие требования на наличие специалистов, технических возможностей по проведению исследований и все прочие условия к организациям, и победили не имеющие никакого отношения к сфере транспорта волковцы, "заработав" 8 миллионов рублей? Как и почему их вообще допустили до конкурса, ведь НКО не имеют права заниматься коммерческой деятельностью?

Есть мнение, что "концепция" - это не серьезный коммерческий продукт, а так – бумажка с перечнем фантазий, за которую было уплачено 8 миллионов рублей.

Есть мнение, что "концепция" - это не серьезный коммерческий продукт, а так – бумажка с перечнем фантазий, за которую было уплачено 8 миллионов рублей. Для принятия реальных решений о смене транспортных маршрутов в Екатеринбурге этого недостаточно или, вернее сказать, не требуется. Сделать это могут тихо, проведя вместо "реформы" просто серию замен на маршрутах по всему городу. Практика подобных решений в Екатеринбурге, кстати, есть.

Любопытно, что, несмотря на "провал" PR-составляющей, именно мэрию эксперты "Уралинформбюро" называют сейчас основным бенефициарием скандала. "Кому выгодно? Безусловно, это выгодно мэрии города Екатеринбурга. Потому что, если бы им это не было выгодно, они бы это не заказали и не приняли. В чем именно им это выгодно - в сокращении количества маршрутов, в перераспределении потока покупателей между ТЦ или же в создании контролируемых локальных очагов напряжения по районам - вопрос открытый. Здесь может быть много разных версий, но стоит обратить внимание, что мэрия пока почти не высказывается по поводу транспортной схемы, предоставляя разработчикам возможность собирать на себя все шишки. Это или хитрый план, или удачная импровизация", - считает П.Маматов.

Скандал грянул 11 января. В тот же день стало известно, что еще в праздники вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович, отвечающий за вопросы градостроительства и транспортной сети, ушел на больничный и вернется неизвестно когда. А в его отсутствие комментировать некому.

Скандал грянул 11 января. В тот же день стало известно, что еще в праздники вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович, отвечающий за вопросы градостроительства и транспортной сети, ушел на больничный и вернется неизвестно когда. А в его отсутствие комментировать некому. Есть, конечно, некий заместитель заместителя в статусе временно исполняющего обязанности руководителя, но ввиду незначительности данной фигуры его мнение никому не интересно. А выражать именно официальную позицию мэрии – некому.

Тот же мэр Евгений Ройзман, известный мемом "грязь в душе горожан", нашел время для поездки в Москву на похороны Глинки, а народный бунт в городе для него - мелочь. Хотя есть мнение, что Хитрый Рой в этом скандале, отмолчавшись, наберет очки в свою пользу. Народ ругает действующую власть, а он вроде как и не власть, так, присоседился по воле избирателей-протестантов. И чем больше подобных огрехов будет, тем больше шансов в сентябре 2017 года обрести губернатора Ройзмана.

И чем больше подобных огрехов будет, тем больше шансов в сентябре 2017 года обрести губернатора Ройзмана.

Специалисты сразу обнаружили в "слитой" концепции различные несуразности. Например, район Академический вместо обещанного мэрией скоростного трамвая получил сокращение маршрутов до одного, похожая картина с различными девелоперскими проектами типа микрорайона Солнечный, в который бизнесменов призывали вкладываться, обещая - "потом мы проведем туда новые маршруты и продажи попрут". Наконец, среди "точечных" изменений – планы по закрытию остановок у большей части торговых центров. Для последних это означает существенную потерю потока клиентов.

Примечательно, что в ходе звучащих сейчас обсуждений и оправданий разработчики "проговорились", что в ряде случаев имел место лоббизм со стороны сотрудников мэрии по сохранению тех или иных маршрутов и остановок. А теперь и вовсе объявлен период "обсуждений" для внесения изменений в представленную концепцию. "Можно представить, как директор торгового центра приходит договариваться с чиновниками, а ему говорят: мы хотим, чтобы у вас там висел баннер с таким-то кандидатом в губернаторы, раздавали его листовки и пусть ваши менеджеры наймут кого-нибудь пробежаться по квартирам на районе или сами пробегутся – вот откажется ли он в такой ситуации?" - рассуждает один из экспертов "Уралинформбюро", попросивший не упоминать его имени.

Можно представить, как директор торгового центра приходит договариваться с чиновниками, а ему говорят: мы хотим, чтобы у вас там висел баннер с таким-то кандидатом в губернаторы, раздавали его листовки и пусть ваши менеджеры наймут кого-нибудь пробежаться по квартирам на районе или сами пробегутся – вот откажется ли он в такой ситуации?

Горожанам с реформой транспортной сети придется смириться. Конечно, не в том виде, как она сейчас представлена - это приведет к тому, что Екатеринбург превратится в набор районов-резерваций ЖБИ, Химмаш, Сортировка, Эльмаш... О какой концепции "Большого Екатеринбурга" по вовлечению городов-спутников тут можно говорить? Так что схема реальных изменений появится позже. А кто же выиграет от рукотворного народного бунта? Вот это мы скоро увидим.

Игорь ЧУКРЕЕВ

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