Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил общественности свою традиционную в начале года статью. Материал под заголовком "Переломный момент" был опубликован 25 января в "Областной газете". О том, что скрыто между строк в посыле главы региона, разбиралось "Уралинформбюро".

На днях Евгений Куйвашев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главе государства свердловский губернатор продемонстрировал готовность и способность продолжить работу на посту, утверждают инсайдеры агентства. В своей статье он, по сути, заявил об этом жителям Свердловской области.

Материал по большей части – об экономике и социалке. Прямым текстом о политике как таковой совсем немного: "Впервые за двадцать лет в области обеспечена политическая стабильность. Таких условий, благоприятных для развития Свердловской области, не было с начала 90-х годов".

Однако начало статьи вполне соответствует предвыборному месседжу: "Я не идеалист и не скептик. Я – практик (…) Моя задача – найти оптимальное решение, позволяющее обеспечить дальнейшее развитие региона, рост благосостояния и качества жизни людей". Замени несколько слов и получится выступление кандидата в мэры или депутаты, идущего на следующий срок. В данном случае речь о переизбирающемся губернаторе.

Далее, как по учебнику, следует краткий отчет о проделанной работе за минувшие 5 лет – период работы Евгения Куйвашева губернатором Свердловской области: "Своей главной целью я считал сохранение промышленного комплекса Урала и защиту людей. Сейчас, спустя пять лет, можно сказать, что цель в значительной степени достигнута".

После краткого экскурса в историю региона ("С 1920-х годов Свердловская область пережила пять этапов развития…") и обязательного реверанса курсу Владимира Путина ("В начале 2000-х мы оказались на новом "перекрестке" и "Порядок и закон вернулись в Россию") идет конкретика.

Проблемы и пути решения

Говоря о проблемах, Евгений Куйвашев, в первую очередь, отмечает ситуации, возникающие на местах, – "ведь зачастую жители городов и сел делают вывод о работе губернатора по тому, убран ли двор после снегопада".

"Есть малые города, где в результате перехода с планового хозяйства на рыночные рельсы закрылись или серьезно ослабли градообразующие предприятия, от работы которых прямо зависит благополучие жителей". А есть плохо работающие мэры, наказывать которых тут же обещает глава региона.

"Среди проблем, носящих системный характер, я бы выделил снижение реальных доходов населения. (…) Люди начинают экономить, соответственно, меньше тратить. Это ведет к снижению оборотных средств, к снижению поступлений в бюджеты всех уровней", - гласит следующий условный подпункт. Его логическое продолжение: "Наша задача – разорвать этот порочный круг, возобновить рост потребления в Свердловской области".

Отдельно стоит выделить абзац, касающийся оборонной промышленности. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Свердловская область может стать площадкой для нового стратегического проекта России - производства современных ракетных комплексов С-500. В губернаторской статье оборонка идет в привязке к взаимодействию с Москвой: "Часто мне задают вопрос: почему нам так мало помогает финансовыми средствами федеральный центр? Это неправильная формулировка. Значительные финансовые вливания, прямо влияющие на экономику региона, идут по части отраслевых заказов, например в военно-промышленной сфере. Напомню, что машиностроение – вторая по объему после металлургии отрасль промышленности Свердловской области. Существенная часть уральского машиностроения – это оборонка".

Учитывая, что на прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу съездил на площадку Уральского завода гражданской авиации, предположение о ракетном производстве на Среднем Урале все больше похоже на правду. И, вероятно, реализация этого проекта станет одной из ключевых задач Евгения Куйвашева в ближайшие 5 лет.

Планы на будущее

Основой существования Свердловской области, по мнению губернатора, должна стать программа "Пятилетка развития" (как раз губернаторский срок). Группа разработчиков представит ее проект к апрелю 2017 года – за месяц до того, как истекут полномочия Евгения Куйвашева.

"Основные направления действий по реализации "Пятилетки развития" будут детализированы в Плане мероприятий с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов. На основе этого Плана будут внесены изменения в существующую нормативную базу и муниципальные акты. При необходимости будут разработаны новые государственные программы Свердловской области", - обещает губернатор.

Актуализацию плана обещают ежегодно. Корректировку – раз в 5 лет. Задача программы – "вхождение Свердловской области в тройку регионов-лидеров России", отмечает глава Среднего Урала.

Из планируемых целей: увеличение уровня обеспеченности жильем до 32,6 квадратных метров на человека (+24,6% к уровню 2015 года), прирост численности населения региона на 3,4% (составит около 4,5 миллиона человек), увеличение продолжительности жизни с 69,8 года до 77,5 лет, снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмо­сферу от стационарных источников до 920 тысяч тонн (-8% к уровню 2015 года), уменьшение объема накопленных отходов производства до 7,5 миллиарда тонн (-17% к уровню 2015 года).

В завершение своей статьи Евгений Куйвашев отмечает, что "Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил на добрые дела", - чем не эпилог предвыборного манифеста. Коим по факту и является материал, подготовленный в недрах губернаторской администрации: тут и отчет о проделанной работе, и признание проблем с обязательными обещаниями их решить, и планы на будущее через призму потребностей различных групп населения, и даже легкий полунамек на поддержку первого лица государства: "Вчера я встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы обсуждали важнейшие вопросы социально-экономического развития региона. Я еще раз убедился, какое большое значение президент придает Уралу, укреплению его потенциала в развитии страны".

Остается дождаться, когда Кремль от кулуарных посылов перейдет к явным – переведет Евгения Куйвашева в статус "врио". Это, как правило, означает поддержку федерального центра, а за ним и "Единой России" на губернаторских выборах.



Антон ЗАБЕГАЕВ

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