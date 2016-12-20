Партия хаоса

Генератор безвластия.

Длящийся уже два месяца период безвластия в свердловском отделении "Единой России" закономерно привел к обострению накопившихся конфликтов между партийными группировками на местах. Первой "жертвой" стал Белоярский ГО, где переругавшиеся депутаты местной думы не смогли выбрать себе председателя. Но, как отмечают эксперты "Уралинформбюро", это только начало. В перспективе же кризис власти грозит практически всем городам региона.

Стоит отметить, что возникновение политического кризиса из–за раскола в партийном отделении – это скандал. Пусть даже речь идет не о самом большом городе. "Единая Россия" уже в самом своем названии декларирует, что ее цель и идеология – стабильность. На деле же получается – мелкие, корыстные интересы отдельных лиц, готовых ради своих целей жертвовать целыми городами и их жителями.

В Свердловской области еще помнят историю Режа. Там конфликт между двумя группами единороссов привел к тому, что 3 года депутаты не могли договориться и согласовать между собой нового главу администрации муниципалитета. Пока спорили – в трубах закончилась горячая вода, а ГИБДД была вынуждена закрыть проезд по центральным улицам, окончательно разрушившимся от бездействия властей.

В Свердловской области еще помнят историю Режа. Там конфликт между двумя группами единороссов привел к тому, что 3 года депутаты не могли договориться и согласовать между собой нового главу администрации муниципалитета. Пока спорили – в трубах закончилась горячая вода, а ГИБДД была вынуждена закрыть проезд по центральным улицам, окончательно разрушившимся от бездействия властей. Закончилось все разгоном думы указом губернатора. На восстановление порядка бросили УГМК, чьи менеджеры занимались выборами новой послушной думы. Прецедент стал известен на всю Россию – первый случай, когда массово пришлось отстранять от власти депутатов "партии власти".

После Режа казалось, что подобных прецедентов в Свердловской области больше не допустят. Но, как сказал в свое время Черномырдин, "никогда не было и вот опять".

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат гордумы Белоярского Иван Половцев, в настоящее время его коллеги разбиты на три сопоставимых по численности лагеря. Два из них возглавляют видные единороссы: депутат Заксобрания Илья Гаффнер и экс-парламентарий Анатолий Павлов. Третья группа сформировалась недавно – это независимые депутаты, уставшие от соперничества между двумя группировками "Единой России".

Голосование за председателя в гордуме Белоярского проходило в два тура. Во второй прошли продвигаемый А.Павловым Игорь Полуяктов и кандидат от "независимых" Владислав Гилев. И тут произошло неожиданное: как рассказал "Уралинформбюро" И.Половцев, после голосования выяснилось, что треть бюллетеней были намеренно испорчены, и их пришлось признать недействительными. Это такая форма саботажа – способ признать выборы не состоявшимися, кто бы на них ни победил. Конечно, при тайном голосовании невозможно сказать, кто именно это сделал, но в данном случае общее мнение, что это группа депутатов Гаффнера, недовольных тем, что их кандидат отсеялся. Тем самым фактически выборы были сорваны. А само голосование пришлось переносить.

Ситуация столкновения интересов различных депутатских группировок возникает сплошь и рядом. Когда речь идет о "Единой России", то мирить их приходится исполкому. С кем-то разговаривают, убеждают, кому-то грозят исключением, но в конечном счете ради единства партии заставляют голосовать "как все". Просто, чтоб не портить имидж.

Но уже два месяц в Свердловской области разговаривать с депутатами некому. В январе из реготделения ушел практически весь исполком во главе с руководителем Иваном Корякиным. Нового пока нет.

Но уже два месяц в Свердловской области разговаривать с депутатами некому. В январе из реготделения ушел практически весь исполком во главе с руководителем Иваном Корякиным. Нового пока нет.

"Поскольку успешные политики и бизнесмены стремятся в "партию власти", то неизбежно там собираются люди достаточно амбициозные, между которыми возникают конфликты. Чтобы они не переходили в публичную плоскость, этим должен заниматься исполком, состоящий из профессиональных переговорщиков, которые заранее узнают мнения сторон и ищут компромиссы", - комментирует ситуацию руководитель Уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

"В любой партии всегда должна работать система сдержек и противовесов, не допускающая возникновения подобных ситуаций. Когда же этого нет, тлевшие конфликты начинают разгораться", - уверен руководитель исследовательского центра "Аналитик" Андрей Мозолин.

Конфликты есть едва ли не в каждом отделении. А сейчас у ЕР отсутствует не только исполком, но и понимание, куда идти дальше.

"Конфликты есть едва ли не в каждом отделении. А сейчас у ЕР отсутствует не только исполком, но и понимание, куда идти дальше. Не очень понятно, к примеру, кто будет кандидатом в губернаторы от "партии власти". А ведь от этого зависит и ситуация в отделении - кто им будет "рулить", и всё остальное. Самое время для выяснения отношений", - поясняет политтехнолог Платон Маматов.

Как отмечают эксперты, в ближайшее время конфликты могут вспыхнуть в Краснотурьинске, Сухом Логу, Березовском, Сысерти, Новоуральске. Это только первоочередные муниципалитеты, в которых накопившиеся противоречия между местными единороссами до сих пор сдерживал исполком реготделения.

Хорошая новость, по мнению экспертов в том, что ни на имидже партии, ни на итогах сентябрьского голосования на выборах губернатора Свердловской области эти конфликты не отразятся. "Допустим, даже появится сильный оппозиционный кандидат, который захочет использовать эти конфликты в своих интересах. Но для этого ему их надо будет синхронизировать. А поскольку они возникают достаточно стихийно, сделать это будет невозможно", - уверен А.Гагарин.

Плохая же новость заключается в том, что с 2018 года большинство свердловских муниципалитетов переходит на систему, при которой депутаты местных гордум будут выбирать мэров без участия избирателей. И пока народные избранники будут бузить, тот самый народ будет тужить. А там и до ополчения против "Единой России" рукой подать. В год выборов президента.

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