Жадность Новикова погубит Козицына

×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жадность Новикова погубит Козицына04 апреля в 09:24

И подведет Куйвашева.

Уже несколько лет худрук Театра эстрады Александр Новиков совместно с главой УГМК Андреем Козицыным коллекционируют исторические здания в центре Екатеринбурга. Они получают их от Росимущества и МУГИСО. Хобби двух "лучших людей" Свердловской области могло бы долго оставаться незамеченным, если бы не оплошность чиновников.

На протяжении нескольких дней в екатеринбургских СМИ обсуждают заявление МУГИСО о передаче СРДОО "Большой полет", учрежденного семейством Александра Новикова, двух объектов культурного наследия по адресу Розы Люксембург, 65 и 67 в бессрочное безвозмездное пользование. Общая площадь помещений - 1871,2 квадратных метра. Цена "подарка", по оценке экспертов "Уралинформбюро", наносит ежемесячный ущерб казне примерно в 900 тысяч рублей.

"Конкретно по муниципальной собственности сказать не могу, но в среднем коммерческая аренда квадратного метра здания класса "С", приспособленного, но изначально не предназначенного под бизнес-цели, в центре города примерно от 450 до 500 рублей в месяц", - поясняет аналитик Уральской палаты недвижимости Константин Октаев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в МУГИСО, возглавляемая А.Новиковым Свердловская региональная детская общественная организация "Большой полет" заявку на здание подала еще в 2016 году в связи с тем, что ей не хватает площадей в Театре эстрады для проведения всех запланированных мероприятий.

А в Театре эстрады, куда накануне наведался корреспондент "Уралинформбюро", ему заявили, что... никаких проблем с помещениями для детской студии у них нет. Сейчас, правда, идет подготовка отчетных концертов в связи с окончанием учебного года, поэтому записываться лучше в августе. Но можно и сейчас – места хватит всем ребятишкам.

Согласно официальному заявлению МУГИСО, новиковский "Большой полет" "оказывает помощь одаренным детям в реализации их талантов, продвижении и развитии детского творчества, в том числе в виде участия в фестивалях и конкурсах как отечественного, так и зарубежного уровня, а также предоставляет одаренным детям из малоимущих семей возможность бесплатного обучения и совершенствования их таланта". Но никаких доказательств и признаков этой богоугодной деятельности нам обнаружить не удалось. Про "Большой полет" до сегодняшнего дня публикаций не было ни в СМИ, ни в отчетах официальных структур.

По данным ЕГРЮЛ, "Большой полет" был учрежден в июле 2012 года, соучредителями стали члены семьи Новикова - сын Игорь ("засветился" в отцовском скандале с недостроенным коттеджным поселком "Бухта Квинс" - прим.ред.) и жена Мария. Компания долгое время "спала". То есть официально в ней никто не работал, финансовая отчетность была нулевая и одаренным детям, вопреки заверениям МУГИСО, никто не помогал. Лишь в конце сентября 2016 года организация "очнулась", заново прошла регистрацию в Пенсионном фонде России, примерно в то же время направила заявку на выделение помещений в министерство.

В качестве юридического адреса "Большого полета" значится улица Малышева, 90, оф.43. Корреспондент "Уралинформбюро" проверил это помещение, обнаружив обычную квартиру, в которой зарегистрировано еще несколько организаций. В том числе Некоммерческое партнерство "Студия развития детского творчества Александра Новикова", учрежденное А.Новиковым вместе с сыном Игорем и гендиректором УГМК Андреем Козицыным.

"Медный король", как оказалось, расположен к подобным "детским проектам" – совместно с бардом он организовал и "Благотворительный фонд поддержки детского творчества". Последний зарегистрирован по улице Ленина, 18а. И это уже интересно.

Дом мещанина Д.Х.Иконникова на Ленина, 18а попал в поле зрения екатеринбургских СМИ в феврале 2016 года. Здание было передано в аренду учрежденному в 2004 году А.Новиковым и А.Козицыным Благотворительному Фонду "400-летие Дома Романовых". К сентябрю 2015 года организация задолжала за аренду в общей сложности 4 миллиона рублей. Арбитражный суд постановил эти деньги взыскать, но приставы очевидно так и не смогли найти ни барда, ни промышленника.

"Исполнительный лист до сих пор в статусе неисполненных, - сообщил "Уралинформбюро" юрист Дмитрий Рожин, следивший за этой судебной историей. - И договор Росимущество, передавшее это здание Фонду, тоже до сих пор не расторгает".

Но настоящая сенсация ждала нас в старинных особняках, только что переданных под нужды Новикова, живущего по соседству с губернатором Евгением Куйвашевым. Что, судя по всему, дает барду основание говорить о дружеских отношениях с главой региона.

"Розы Люксембург, 65? – так это где "Светояр" (компания учреждена А.Новиковым - прим.ред.) находился, там следователи документацию изымали. Здание всегда использовалось под офисник. Собственно, разошедшееся по сети фото, где Ассонова (Лариса, гендиректор "Светояра" – прим.ред.) с Шилимановым (бизнес-партнер А.Новикова, проходит с ним по уголовному делу "Бухты Квинс" – прим.ред.) вместе сидят, общаются – оно там и было сделано", - вспомнил Д.Рожин.

В зданиях на Розы Люксембург "квартировало" не только ООО "Светояр". "По этим адресам проходила выемка документов у компании "ДомБери" по делу ПЖСК "Бухта Квинс"! Да, именно в этих зданиях, которые Новикову передали на днях", - сообщила "Уралинформбюро" председатель ПЖСК Зиля Булатова.

Напомним, что "Бухта Квинс" – строительный кооператив, организованный при участии А.Новикова в 2010 году. Под проект барду удалось привлечь около 70 пайщиков, вложивших порядка 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка на берегу озера Шарташ неожиданно прекратилась, а деньги со счетов исчезли. Пять лет пострадавшие пытались добиться возбуждения уголовного дела – в конце 2016-го следователи наконец-то признали А.Новикова и экс-чиновника М.Шилиманова подозреваемыми в мошенничестве. Кстати, шилимановский Mercedes частенько видят припаркованным у особняков на улице Розы Люксембург.

Как показало расследование "Уралинформбюро", только что переданными МУГИСО зданиями А.Новиков распоряжается уже лет пять - с момента, когда они были отремонтированы за государственный счет. Никто до сих пор не задавался мыслью - как он сумел заполучить эти объекты в центре города? В МУГИСО корреспонденту "Уралинформбюро" не смогли ответить на этот вопрос.

Вновь столкнувшись со скорбным безмолвием свердловских чиновников, "Уралинформбюро" по традиции обращается к заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву с просьбой организовать проверку вышеизложенных фактов и поиск ответов на следующие вопросы:

- Чем объясняется бездействие свердловского Управления ФССП по взысканию долгов за аренду здания на улице Ленина, 18а с учредителей Фонда "400-летие Дома Романовых" Александра Новикова и Андрея Козицына? Что именно мешает их найти?

- Почему Территориальное управление Росимущества по Свердловской области до сих пор не расторгло договор аренды здания по улице Ленина, 18а в связи с многолетней неуплатой арендных платежей?

- На каком основании ООО "Светояр" и ООО "ДомБери" занимали здания на улице Розы Люксембург, 65 и 67, находящиеся в государственной собственности, и уплачивали ли они арендную плату?

- Какую деятельность вело за последние 3 года СРДОО "Большой полет", сколько детей прошло через эту организацию и чем они там занимались?

- На каком основании СРДОО "Большой полет" были выделены в безвозмездное бессрочное пользование здания на улице Розы Люксембург, 65 и 67?

"Уралинформбюро" будет следить за развитием ситуации с "домиками Новикова".

Антон ЗАБЕГАЕВ, Игорь ЧУКРЕЕВ

Ранее по теме:
Семье Новикова достались два особняка в центре Екатеринбурга

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Надо очищать нашу область и город от бандитов! 04 апреля в 11:07

Молодец, Уралинформбюро, дальше копайте. ПОЗОР Козицину, я его перестала уважать и уж точно никогда не буду голосовать за его кандидатов в депутаты или тем более за него самого, если он и его подельники будут куда-то выдвигаться. Обращаюсь сейчас к нормальным, здравомыслящим родителям - будьте бдительны, проверяйте всякие "детские фонды" кто ими заправляет на самом деле.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Жадность Новикова погубит Козицына

Жадность Новикова погубит Козицына

И подведет Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×