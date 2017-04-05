Жадность Новикова погубит Козицына

И подведет Куйвашева.

Уже несколько лет худрук Театра эстрады Александр Новиков совместно с главой УГМК Андреем Козицыным коллекционируют исторические здания в центре Екатеринбурга. Они получают их от Росимущества и МУГИСО. Хобби двух "лучших людей" Свердловской области могло бы долго оставаться незамеченным, если бы не оплошность чиновников.

На протяжении нескольких дней в екатеринбургских СМИ обсуждают заявление МУГИСО о передаче СРДОО "Большой полет", учрежденного семейством Александра Новикова, двух объектов культурного наследия по адресу Розы Люксембург, 65 и 67 в бессрочное безвозмездное пользование. Общая площадь помещений - 1871,2 квадратных метра. Цена "подарка", по оценке экспертов "Уралинформбюро", наносит ежемесячный ущерб казне примерно в 900 тысяч рублей.

"Конкретно по муниципальной собственности сказать не могу, но в среднем коммерческая аренда квадратного метра здания класса "С", приспособленного, но изначально не предназначенного под бизнес-цели, в центре города примерно от 450 до 500 рублей в месяц", - поясняет аналитик Уральской палаты недвижимости Константин Октаев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в МУГИСО, возглавляемая А.Новиковым Свердловская региональная детская общественная организация "Большой полет" заявку на здание подала еще в 2016 году в связи с тем, что ей не хватает площадей в Театре эстрады для проведения всех запланированных мероприятий.

А в Театре эстрады, куда накануне наведался корреспондент "Уралинформбюро", ему заявили, что... никаких проблем с помещениями для детской студии у них нет. Сейчас, правда, идет подготовка отчетных концертов в связи с окончанием учебного года, поэтому записываться лучше в августе. Но можно и сейчас – места хватит всем ребятишкам.

Согласно официальному заявлению МУГИСО, новиковский "Большой полет" "оказывает помощь одаренным детям в реализации их талантов, продвижении и развитии детского творчества, в том числе в виде участия в фестивалях и конкурсах как отечественного, так и зарубежного уровня, а также предоставляет одаренным детям из малоимущих семей возможность бесплатного обучения и совершенствования их таланта". Но никаких доказательств и признаков этой богоугодной деятельности нам обнаружить не удалось. Про "Большой полет" до сегодняшнего дня публикаций не было ни в СМИ, ни в отчетах официальных структур.

По данным ЕГРЮЛ, "Большой полет" был учрежден в июле 2012 года, соучредителями стали члены семьи Новикова - сын Игорь ("засветился" в отцовском скандале с недостроенным коттеджным поселком "Бухта Квинс" - прим.ред.) и жена Мария. Компания долгое время "спала". То есть официально в ней никто не работал, финансовая отчетность была нулевая и одаренным детям, вопреки заверениям МУГИСО, никто не помогал. Лишь в конце сентября 2016 года организация "очнулась", заново прошла регистрацию в Пенсионном фонде России, примерно в то же время направила заявку на выделение помещений в министерство.

В качестве юридического адреса "Большого полета" значится улица Малышева, 90, оф.43. Корреспондент "Уралинформбюро" проверил это помещение, обнаружив обычную квартиру, в которой зарегистрировано еще несколько организаций. В том числе Некоммерческое партнерство "Студия развития детского творчества Александра Новикова", учрежденное А.Новиковым вместе с сыном Игорем и гендиректором УГМК Андреем Козицыным.

"Медный король", как оказалось, расположен к подобным "детским проектам" – совместно с бардом он организовал и "Благотворительный фонд поддержки детского творчества". Последний зарегистрирован по улице Ленина, 18а. И это уже интересно.

Дом мещанина Д.Х.Иконникова на Ленина, 18а попал в поле зрения екатеринбургских СМИ в феврале 2016 года. Здание было передано в аренду учрежденному в 2004 году А.Новиковым и А.Козицыным Благотворительному Фонду "400-летие Дома Романовых". К сентябрю 2015 года организация задолжала за аренду в общей сложности 4 миллиона рублей. Арбитражный суд постановил эти деньги взыскать, но приставы очевидно так и не смогли найти ни барда, ни промышленника.

"Исполнительный лист до сих пор в статусе неисполненных, - сообщил "Уралинформбюро" юрист Дмитрий Рожин, следивший за этой судебной историей. - И договор Росимущество, передавшее это здание Фонду, тоже до сих пор не расторгает".

Но настоящая сенсация ждала нас в старинных особняках, только что переданных под нужды Новикова, живущего по соседству с губернатором Евгением Куйвашевым. Что, судя по всему, дает барду основание говорить о дружеских отношениях с главой региона.

"Розы Люксембург, 65? – так это где "Светояр" (компания учреждена А.Новиковым - прим.ред.) находился, там следователи документацию изымали. Здание всегда использовалось под офисник. Собственно, разошедшееся по сети фото, где Ассонова (Лариса, гендиректор "Светояра" – прим.ред.) с Шилимановым (бизнес-партнер А.Новикова, проходит с ним по уголовному делу "Бухты Квинс" – прим.ред.) вместе сидят, общаются – оно там и было сделано", - вспомнил Д.Рожин.

В зданиях на Розы Люксембург "квартировало" не только ООО "Светояр". "По этим адресам проходила выемка документов у компании "ДомБери" по делу ПЖСК "Бухта Квинс"! Да, именно в этих зданиях, которые Новикову передали на днях", - сообщила "Уралинформбюро" председатель ПЖСК Зиля Булатова.

Напомним, что "Бухта Квинс" – строительный кооператив, организованный при участии А.Новикова в 2010 году. Под проект барду удалось привлечь около 70 пайщиков, вложивших порядка 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка на берегу озера Шарташ неожиданно прекратилась, а деньги со счетов исчезли. Пять лет пострадавшие пытались добиться возбуждения уголовного дела – в конце 2016-го следователи наконец-то признали А.Новикова и экс-чиновника М.Шилиманова подозреваемыми в мошенничестве. Кстати, шилимановский Mercedes частенько видят припаркованным у особняков на улице Розы Люксембург.

Как показало расследование "Уралинформбюро", только что переданными МУГИСО зданиями А.Новиков распоряжается уже лет пять - с момента, когда они были отремонтированы за государственный счет. Никто до сих пор не задавался мыслью - как он сумел заполучить эти объекты в центре города? В МУГИСО корреспонденту "Уралинформбюро" не смогли ответить на этот вопрос.

Вновь столкнувшись со скорбным безмолвием свердловских чиновников, "Уралинформбюро" по традиции обращается к заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Пономареву с просьбой организовать проверку вышеизложенных фактов и поиск ответов на следующие вопросы:

- Чем объясняется бездействие свердловского Управления ФССП по взысканию долгов за аренду здания на улице Ленина, 18а с учредителей Фонда "400-летие Дома Романовых" Александра Новикова и Андрея Козицына? Что именно мешает их найти?

- Почему Территориальное управление Росимущества по Свердловской области до сих пор не расторгло договор аренды здания по улице Ленина, 18а в связи с многолетней неуплатой арендных платежей?

- На каком основании ООО "Светояр" и ООО "ДомБери" занимали здания на улице Розы Люксембург, 65 и 67, находящиеся в государственной собственности, и уплачивали ли они арендную плату?

- Какую деятельность вело за последние 3 года СРДОО "Большой полет", сколько детей прошло через эту организацию и чем они там занимались?

- На каком основании СРДОО "Большой полет" были выделены в безвозмездное бессрочное пользование здания на улице Розы Люксембург, 65 и 67?

"Уралинформбюро" будет следить за развитием ситуации с "домиками Новикова".



Антон ЗАБЕГАЕВ, Игорь ЧУКРЕЕВ



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