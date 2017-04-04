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Семье Новикова достались два особняка в центре Екатеринбурга03 апреля в 11:20

Бесплатно и без аукциона.

Свердловская региональная детская общественная организация "Большой полет", президентом которой является скандально известный шансонье Александр Новиков, получила два исторических здания в центре Екатеринбурга. В безвозмездное пользование их передала Распорядительная дирекция МУГИСО.

Как уточняет пресс-служба министерства по управлению госимуществом, речь идет об особняках 1830-х годов постройки, расположенных на Розы Люксембург, 65 и 67. Оба являются объектами культурного наследия и входят в состав памятника "Усадьба Я.И. Панфилова, бывшая палата мер и весов". Здания общей площадью 1871,2 квадратных метра общественная организация получит на неопределенный срок без проведения аукциона, передает "Уралинформбюро".

СРДОО "Большой полет", по данным МУГИСО, оказывает поддержку одаренным детям.

Президент организации Александр Новиков также входит в состав ее учредителей. Согласно данным из открытых источников, соучредителями являются Александр Игоревич и Мария Федоровна Новиковы – сын и супруга барда.

Следует отметить, что передача особняков организации произошла на фоне уголовного преследования в отношении Новикова-старшего. Он проходит обвиняемым по делу о махинациях со средствами пайщиков ЖСК "Бухта Квинс", в котором также являлся учредителем. Примечательно, что на протяжении некоторого времени директором кооператива значился Новиков-младший.

"Уралинформбюро" разберется, на каком основании и для чего фонду семьи Новиковых передали объекты культурного наследия.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
из народа мы 03 апреля в 11:43

Да, Уралинформбюро, разбирайтесь в этом беспределе. И привлекайте к этому прокуратуру. Должен кто-то наводить в нашем городе ПОРЯДОК. Любой может прикрыться "помощью одарённым детям" ну, или больным детям, сейчас это модно стало, и использовать всё это в своих корыстных целях. Доколе этот беспредел может продолжаться?

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