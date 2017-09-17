Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

В Екатеринбурге 16 сентября на площади Обороны прошла встреча оппозиционера Алексея Навального с горожанами. На том, что это именно "встреча", а не "митинг" настаивали сами организаторы, передает "Уралинформбюро".

"Если кто-то принес собой транспаранты или плакаты – просьба их не разворачивать. Если у вас их будет забирать полиция на досмотре – не сопротивляйтесь, отдайте", - предупредили собравшихся со сцены до начала мероприятия.



На входе участникам мероприятия раздавали флажки с триколором и таблички с надписью "Навальный"

Хоть погода в Екатеринбурге и выдалась грибочно-пикниковая, солнце в субботу разжарило до 23 градусов, желающих увидеть Навального оказалось немало. К месту проведения встречи, которая должна была начаться в 18.00, стали собираться заранее: с пяти часов вечера площадь Обороны была взята в кольцо полицией.



Большинство поклонников оппозиционера – молодежь, кажется, что среди них немало и несовершеннолетних

Полиция начала пускать через ограждение минут за 15 до начала мероприятия: отбирали бутылки с водой и другими напитками, досматривали сумки, просили вывернуть карманы. На трех рамках образовалась "пробка" - начало встречи пришлось отложить почти на 20 минут.



Навальный пришел вовремя и ждал "за кулисами", когда в периметр пройдут все желающие

Изначально организаторы подавали заявку на полторы тысячи человек. Однако, по словам полицейских, собралось порядка трех тысяч. Сторонники Навального утверждают, что пришло более 10 тысяч горожан. Некоторые остались за ограждением, наблюдая за происходящим издали. В толпе почти нет людей старшего поколения, на первый взгляд, средний возраст собравшихся – 20-25 лет.



Сколько же туда пришло: три тысячи или десять?

Выход Навального на сцену толпа встретила овациями. Он начал с вопроса: "Есть ли тут школьники"? Услышав многоголосное "да" в ответ, оппозиционер заявил: "Сейчас я вас буду учить плохому". Так Навальный отреагировал на заявление свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова, напомнившего родителям об административной ответственности за участие их детей в несогласованных акциях.



К слову, мероприятие назвать несогласованным нельзя: отказ в его согласовании министерства общественной безопасности Свердловской области, выданный сразу же после первоначального разрешительного документа, организаторы попросту отказались принимать.

Выступить перед жителями мегаполиса для Алексея Навального, вероятно, было делом принципа. Екатеринбург стал вторым городом, куда он приехал в рамках своей агитационной президентской кампании. Первым был Мурманск.

"Меня полиция попросила говорить меньше лозунгов, но я приехал чтобы сказать: нам не нужна власть жуликов и воров. Я создам институт независимых прокуроров, которые смогут возбуждать дела даже против меня. Если я однажды перестану быть честным президентом – снимите меня с должности", - заглянул в будущее оппозиционер.



Показалось, что Алексей Навальный собрал в кучу все, чем недовольно большинство россиян – от роста тарифов за ЖКХ до очередей в поликлиниках. И, разумеется, пообещал поднять зарплаты, пенсии и стипендии, снизить ставки по потребительским кредитам, а малый бизнес избавить от налогов и постоянных проверок.

"Надо отменить малому бизнесу проверки и убрать для них все налоги, так как их взнос в казну все равно незначителен. Задача государства сказать малым предпринимателям "спасибо" за то, что они хоть что-то делают для страны и расцеловать их за это. Я сделаю это в первый же день", - заявил Навальный.

Затем почти час он отвечал на вопросы "из зала". Спрашивали про необходимость Минкульта, реформы ЖКХ и военный призыв. Ведомство Владимира Мединского Навальный обещал разогнать, жилищно-коммунальную сферу избавить от монополии, а российскую армию сделать профессиональной, отменив срочную службу.

Нашелся и ответ на вопрос про однополые браки. "Мы должны идти по пути США и проводить региональные референдумы. Однополые браки и их права на усыновление детей – это проблема, которую нужно решать. Пусть ее решает каждый регион так, как считают нужным его жители", - пояснил Навальный.

Кроме того, он пообещал вернуть в страну выведенные в оффшоры деньги, прекратить все войны "явные и не явные" и начать "дружить со всеми", остановить закрытие сельских школ и подписать закон, карающий за жестокое обращение с животными.

Навальному успели задать почти 20 вопросов. Он сам оборвал мероприятие, сославшись на согласованный с полицией временной регламент.



Навальный смог несколько минут пообщаться с пришедшими на встречу тет-а-тет

"Встреча просто огонь. Еду в Омск", - сообщил он. И напоследок рекомендовал бойкотировать президентские выборы, если его фамилия не попадет в бюллетень с кандидатами.

Встреча закончилась без эксцессов. Полиция никого не задержала, даже несовершеннолетних. А вот в понедельник стоило бы задать вопрос начальнику департамента образования Екатеринбурга – а что это школяры делали на встрече с Навальным? Как их проглядела Екатерина Сибирцева? Хотя, нет! В понедельник инаугурация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Спросить с горобраза следует во вторник!

Валентина ЕРЕМЕЕВА

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