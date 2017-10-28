Ставка Собчак на Екатеринбург не сыграла

2 дедушки + 3 девушки = волонтеры.

На встречу с кандидатом на главный пост в стране Ксенией Собчак ее сторонники в Екатеринбурге пришли заранее – почти за час до назначенного времени. Впрочем, не столько по своей инициативе, сколько по совету организаторов потенциального волонтерского движения. Они лично обзванивали всех, кто зарегистрировался на специально созданном под предвыборную кампанию сайте и выразил согласие помочь Ксении Анатольевне попасть в избирательный бюллетень на выборах в марте 2018 года.

Первые "ласточки" волонтерского актива собрались 27 октября в фойе здания, где ожидалась встреча с Собчак, однако их пыл в прямом смысле этого слова остудили охрана здания, в котором организаторы встречи сняли помещение. Они выдворили всех последователей кандидата в президенты на улицу, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Ждать пришлось на крытом крыльце, на котором было не теплее, чем на открытом воздухе. Свита Собчак на возмущенные выкрики из толпы ожидающих не реагировала. Когда народ, наконец, стали запускать в здание, девушка с московским говором поторапливала пришедших просьбой "шевелиться побыстрее".



На входе в коворкинг "Соль" был досмотр – проверяли сумки и "прозванивали" металлоискателем

Встречу с электоратом (так между собой помощники Собчак называли собравшихся) кандидат в президенты начала с комплиментов.

"Я повторю свои уже сказанные слова, что Урал - один из важнейших регионов страны и ключевой регион для предвыборной кампании. В Екатеринбурге живут замечательные люди, которых ничем не сломать", - заявила Собчак.







Выбранное для встречи помещение едва вместило всех желающих, в большинстве своем увидеть экс-ведущую проекта "Дом-2" пришла молодежь. Вопросы из зала успели задать только журналисты, которые заставили кандидата повторяться. Фразу "как я уже говорила ранее на своей пресс-конференции" Собчак пришлось произносить едва ли не перед каждым вторым ответом.

"Мне нравится, что меня спрашивают о таких вещах, будто я собралась в президенты. Я не буду президентом России. Я – функция строки "против всех" на этих выборах", - пояснила она.

Общение с прессой продлилось чуть больше часа, затем организаторы попросили журналистов на выход и в зале остались только те, кто намерен работать в предвыборном штабе Собчак. В Екатеринбурге он ещё не создан, кто его возглавит, а также где он будет размещаться - пока неизвестно.

Одна из задач волонтеров всех штабов, которые будут созданы в российских городах-миллионниках – собрать 300 тысяч подписей за кандидата "против всех".

"Тем, кто готов сотрудничать и уже прошел регистрацию на соответствующем сайте, в начале ноября вам придет анкета. В ней нужно будет указать, как вы готовы помогать: собирать подписи, раздавать листовки, продвигать кампанию в соцсетях. Большинство работ, конечно же, будет оплачиваться", - пояснил один из кураторов будущего волонтерского движения в Екатеринбурге, уточнив, что расценки для активистов ещё не установлены.

По его словам, сбор подписей начнется после завершения регистрации всех кандидатов в президенты – примерно с 8 по 18 декабря и продлится до 1 февраля. Сборщикам выдадут подписные листы от избирательного фонда.

"В каждом крупном городе, в том числе и в Екатеринбурге, нам надо минимум 200 сборщиков подписей", - уточнили организаторы.

Однако делать ставку на Екатеринбург, как стратегический город для кампании – Ксении Собчак все-таки не стоит. Из 200 человек из столицы Урала, зарегистрировавшихся на ее сайте, получить задание, как волонтер, решились единицы. После того, как зал покинули кандидат в президенты и пресса, осталось лишь пара мужчин пенсионного возраста и три любознательные студентки.

Тина КИВА