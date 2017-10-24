"Урал - ключевой регион кампании".

Главой своего предвыборного штаба Ксения Собчак сделала одного из основателей НТВ, политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко. Об этом скандальная журналистка, решившая баллотироваться в президенты, заявила 24 октября, передает "Уралинформбюро".

Собчак напомнила, что именно Малашенко был одним из руководителей кампании Бориса Ельцина в 1996 году.

Политолог подчеркнул, что от штаба Собчак не стоит ждать единомыслия. "У нас в кампании будет многоголосье, мы можем друг с другом не соглашаться", - пояснил он, добавив, что Собчак не должна снимать свою кандидатуру, даже если на выборах зарегистрируют Алексея Навального.

В штаб экс-ведущей "Дома 2" войдут также режиссер Авдотья Смирнова и журналист Антон Красовский. Кроме того, дочь наставника Путина объявила, что ее предвыборные штабы откроются во всех крупных муниципалитетах страны. В ходе предвыборной кампании она намерена посетить различные российские регионы.

"Я буду появляться во всех городах-миллионниках. Приеду в Екатеринбург, как только смогу. Екатеринбург - обязательный для посещения город. Урал - это ключевой регион для нашей кампании. Выборы - это дорого, они требуют, чтобы мы собирали средства. Пока у нас очень скромная кампания, но во всех крупных городах России у нас будут штабы", - заявила Собчак.

Стоит отметить, что о своем намерении участвовать в выборах президента России телеведущая объявила на прошлой неделе, назвав себя кандидатом "против всех".

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