"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

Без сильного кандидата.

Комитет свердловского Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 29 марта 2018 года поддержал законопроект губернатора Евгения Куйвашева, предусматривающий изменение принципа избрания главы Екатеринбурга.

На заседании были рассмотрены два законопроекта – главы региона и депутата ЗакСо Вячеслава Вегнера (КПРФ). Первый предполагает возвращение к "советской" системе, при которой глава избирается депутатами гордумы из числа предложенных конкурсной комиссией. Второй - возвращение прямых всенародных выборов "сильного мэра", который руководит администрацией Екатеринбурга. За перипетиями отмены всенародных выборов мэра Екатеринбурга наблюдал корреспондент "Уралинформбюро".

За и против

В отличие от других заседаний комитета, это проходило бурно. Депутаты и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман бурно высказывали свои позиции. Если к докладу полномочного представителя губернатора и правительства региона в Заксобрании Виктору Бабенко вопросов у парламентариев не оказалось, то Вячеслава Вегнера буквально забросали ремарками и комментариями.

После выступления Бабенко слово дали Ройзману. "Все знают, что презентация закона – это пояснительная записка, - заявил градоначальник. - В данном случае - вот второй пункт пояснительной записки "Обоснование необходимости признания законопроекта" - ни в одной строчке не говорится о том, зачем подготовлен этот законопроект и почему его надо принять. Один вопрос, зачем? Екатеринбург – один из лучших городов страны, лучше всех миллионников по всем показателям. Что случилось, почему надо менять?"

Представитель губернатора напомнил Ройзману, что тот "грамотный человек и все прочитал".

Вегнер в свою очередь пояснил, что "его" документ (разработанный депутатом Госдумы Андреем Альшевских еще в бытность депутатом ЗакСо – прим. ред.) предполагает возвращение прямых всенародных выборов "сильного мэра". И напомнил, что на публичных слушаниях 2013 года, посвященных внесению изменений в устав Екатеринбурга, 83% горожан проголосовали за то, чтобы мэр избирался и "был полноправным хозяином, настоящим руководителем".

"Предполагается, что глава Екатеринбурга избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию. Думаю, что большинство горожан сегодня выступает за прямые выборы, и, мне кажется, принятие данного законопроекта будет способствовать, в том числе, повышению эффективности организации местного самоуправления в Екатеринбурге", - подытожил депутат.

Люди не хотят демократии?

Коллеги Вячеслава Вегнера "выстроились в очередь" с вопросами: почему альтернативный законопроект внесен именно сейчас? Изменилась ли "сущность" должности мэра за несколько лет? И корректно ли ссылаться на итоги публичных слушаний 2013 года, на которые, по словам депутата Алексея Коробейникова (ЕР), людей "специально привозили автобусами"?

"У горожан должен быть выбор. С этой точки зрения я данный документ и рассматриваю. Почему сейчас внес? Наверное, потому, что внесен законопроект по изменению выборов мэра Екатеринбурга. Глава уральской столицы сегодня осуществляет одни только функции представительского вида: разрезание ленточек, открытие торговых центров. Полноты власти мы не видим. Та система, которая сегодня существует, не работоспособна. Есть два человека в городе (второй - сити-менеджер - прим.ред), которые как бы управляют, но мы все понимаем – если на заводе два директора, он никогда эффективно работать не будет", - пояснил Вегнер.

По его мнению, ссылаться на итоги публичных слушаний пятилетней давности "не просто корректно, а правильно". "Давайте проще сделаем – перед тем, как принимать сегодня решение здесь, проведем общественные слушания в Екатеринбурге", - предложил парламентарий.

Впрочем, "реверанс" в сторону губернаторского законопроекта Вегнер все же сделал: "Мне не нравится, как пресса освещает этот документ – как отмену выборов. Это не отмена выборов, это - альтернативная система голосования. Эти две системы в какой-то мере равнозначны, но более демократичная – та, что про прямые выборы".

Тут же Вегнеру прилетел еще один вопрос: что для людей важнее – способ избрания или эффективная работа главы? Парламентарий заявил, что для него, как для жителя Екатеринбурга, важен комфорт города. "Мы не должны считать, что люди у нас настолько глупы, что не могут выбрать человека, который соответствует их видению мэра, профессиональным требованиям", - заключил депутат.

"Сито" для кандидатов

Алексей Коробейников заявил, что ничто не мешает тому же Евгению Ройзману или Вячеславу Вегнеру поучаствовать в конкурсе со своей программой. "Думаю, комиссия должна по достоинству оценить их опыт наравне с другими кандидатами. Говорить о том, что мы отменяем прямые выборы, не совсем корректно. Выбор будет – на основе профессиональных выводов комиссии. И это будет человек, который, по мнению большинства этой комиссии, депутатов, достоин управлять городом", - подчеркнул он.

На это впоследствии "давили" все депутаты ЗакСо – на "сито" комиссии и, как следствие, возможность выбрать наиболее компетентного руководителя для Екатеринбурга.

"Предложенный законопроект дает возможность выбрать наиболее компетентного человека, исключив пресловутый популизм. Дает возможность использовать потенциал кандидатов для определения векторов развития города. И люди, которые заявятся на данный конкурс, будут, безусловно, достойными, предложат очень много интересных разных идей для развития Екатеринбурга, и использовать их будет очень разумно", - заявил Михаил Голованов (ЕР).

Однопартийца поддержал Анатолий Сухов: "Логика в том, что депутаты (избранные на сентябрьских выборах - прим. ред.) будут полномочными представителями населения. Горожане им уже окажут доверие, а значит они эффективно подойдут к избранию главы Екатеринбурга. Если депутаты берут на себя ответственность и избирают главу города, то будут совместно с ним решать поставленные задачи".

Также депутаты принялись скрупулезно подсчитывать расходы на выборы мэра: "150 миллионов бюджетных рублей нужно потратить, чтобы провести процедуру избрания прямых выборов главы", - заявил Сухов.

"Что такое выборы? Мы прекрасно знаем, что это - "война" денег, компромат, криминал. В свете последних международных событий это никому не надо", - заключил Коробейников.

Конца света не ожидается

Коммунист Александр Ладыгин, которому слово дали одним из последних, выразил несогласие с отменой прямых выборов.

"Тут неоднократно озвучивался тезис о необходимости отмены выборов мэра в связи с финансовыми затратами. Хочу напомнить, что у города нет долгов, и он легко сможет незначительные затраты пережить. Что касается критериев эффективности, то я не видел ни одного исследования, которое бы доказывало однозначно, что назначаемые главы городов более эффективны, чем выборные. Мне непонятно главное. Почему наши люди могут выбрать правильно президента, губернатора, но настолько неполноценны, что не могут правильно выбрать мэра? Наши депутаты, что ли, настолько непогрешимы, что выберут непогрешимого мэра?", - задался вопросом Ладыгин.

Он также напомнил, что демократия необходима как цивилизованный способ проведения выборов. "Никакая сложная мировая ситуация не должна помешать проведению выборов. Никакого конца света не наступит, если состоятся прямые выборы. Будет нормальный деловой политический процесс. Мы сможем проголосовать за сильного мэра и с него же спрашивать", - заявил коммунист.

В итоге 5 из 6 парламентариев проголосовали за внесенный губернатором законопроект. Он будет рассматриваться полным составом Заксобрания 3 апреля.

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