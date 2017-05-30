Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

"Он стал выходить из комы, - сообщила "Уралинформбюро" двоюродная сестра Владислава Елфимова Елена Дрозд. - То есть Влад пока по-прежнему в коме, но теперь это уже первая стадия, а не третья, не крайне тяжелое состояние. Я была у него в реанимации, сегодня бабушка ходила. Ему уже можно давать слушать музыку".

Следователи Тюменского регионального управления СКР и сотрудники областной прокуратуры почти месяц выясняют, каким образом 21-летний кандидат на службу в спецотряде "Град" тюменского УФСИН Владислав Елфимов получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Сотрудники "тюремного" ведомства, участвовавшие 5 мая 2017 в проверке степени физической готовности молодого человека, утверждают, что он упал, поскользнувшись в душе. Родственники Владислава уверены, что его искалечили во время спарринга.

"От фельдшера, который принимал Влада в больнице, мы узнали, что поступил он в сухой одежде, а на лице и теле сильные гематомы – это кроме того, что с левой стороны раздроблены кости черепа, - рассказывает Елена Дрозд. - О каком душе, о каком таком падении можно говорить?!"

Если версия родственников верна, понятно, почему истину могут скрывать: подобное испытание - боевой спарринг кандидата с действующими сотрудниками - находится под официальным запретом, но, судя по сообщениям СМИ, в некоторых спецподразделениях этой традиции придерживаются до сих пор.

В данном же случае, по сведениям, полученным родными Владислава от одного из свидетелей испытательного боя, это был даже не спарринг: кандидата поочередно избивали трое бойцов, не только обладавших соответствующими профессиональными навыками, но и заметно превосходящих соперника в весе. Никакого защитного снаряжения новичку не предоставили. А когда он потерял сознание, пытались привести его в чувство своими силами, скорую в "Град" вызвали только через два часа, чем усугубили тяжесть нанесенного повреждения.

По словам Е.Дрозд, ее брат со школьных лет готовил себя к службе в спецподразделении. Много тренировался, не пил, не курил, недавно стал мастером спорта по воркауту. Срочную службу прошел в десантных войсках. Но на вопрос "Уралинформбюро" о том, были ли в числе увлечений Владислава спортивные единоборства, Елена ответила отрицательно: "Нет, это не его профиль. Разве что с друзьями в спортзале мерился силой, но специально нигде этому не обучался".

Трагичность ситуации еще и в том, что Владислав был кормильцем семьи. Его отец умер в прошлом году, мать на инвалидности, родная сестра – школьница. Вернувшись из армии, он работал на заводе, потом перешел в охранное предприятие, затем подвернулся случай воплотить мечту – поступить на службу в органы правопорядка.

Какой прогноз дают врачи? Поначалу он был очень неблагоприятный. Теперь они говорят, что очень много будет зависеть от реабилитации. "Есть случаи, когда из такого состояния люди выходили, и если заниматься реабилитацией серьезно, то результат может быть хорошим. Сейчас мы начали сбор средств на реабилитацию: через Интернет, через расклейку…", - рассказывает Елена.

Кроме заявлений в прокуратуру и в следственный комитет она обратилась в приемную президента. Родственники Владислава надеются, что гласность не даст спустить это ЧП "на тормозах".

В свою очередь "Уралинформбюро" берет историю Владислава Елфимова под свой контроль и просит считать данный материал официальным запросом в адрес руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаила Богинского и прокурора Тюменской области Владимира Владимирова.

Юрий ГЛАЗКОВ

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