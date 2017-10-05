Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Уголовное дело по ДТП, унесшему жизни 12 человек на югорской трассе в декабре прошлого года, из суда может вернуться на доследование. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который в ходе рабочей поездки в Югру выслушал от родителей погибших и пострадавших детей массу нареканий на ход и результаты расследования, публично раскритиковал действия региональных следователей и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП.

"Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России изучить материалы расследования, доводы потерпевших, провести дополнительное расследование и дать правовую оценку действиям и бездействию всех без исключения лиц, в том числе представителей государственных органов, ответственных за безопасность детей", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Кроме того, по поручению Бастрыкина ведется проверка действий следователей, в чьем производстве находилось уголовное дело. Предстоит изучить, насколько полно и всесторонне ими исследовались все обстоятельства произошедшего, в том числе и роль должностных лиц.

Родители настаивают на том, что расследование велось необъективно, и виновные в гибели детей могут избежать ответственности. По мнению потерпевших, югорские чиновники пытаются вывести себя из круга виноватых, поскольку ни одному из них так и не было предъявлено обвинение. "Что это, как не попытка избежать бюджетных расходов на компенсации погибшим и пострадавшим?", – вопрошают родители.

Серьезные опасения у потерпевших вызывает и защищающий их интересы адвокат Умар Арчаков. Тот самый адвокат бизнесмена Сергея Полонского, задержанный вместе с ним на яхте в Камбодже. Арчакова "пристроили" родителям почти даром – они выложили за услуги адвоката по 10 тысяч рублей. Сейчас понятно, что его усилий явно недостаточно.

"Он один не вытягивает весь объем. Наверное, дело должны вести несколько адвокатов, поскольку здесь и ДТП, и финансовые нарушения. Адвокат должен понимать – где и как их искать. Поэтому надо привлекать еще специалистов", - рассуждает отец пострадавшей в ДТП девочки Сергей Зинченко.

Родители не согласны с узким кругом обвиняемых лиц.

Страшная авария на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 - столкнулись пассажирский автобус и 2 грузовика. В автобусе находились три десятка детей – спортивная команда возвращалась в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска с соревнований по спортивной акробатике. В ДТП погибли 10 детей и 2 тренера. Серьезные травмы получили 20 школьников, 7 из которых по сей день нуждаются в лечении, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

После трагедии высокопоставленные чиновники обещали родителям найти всех виновных и сопричастных к ДТП. Однако спустя 2,5 месяца, когда расследование подошло к концу, обвинение предъявили лишь 4 фигурантам: лишенному на тот момент прав водителю грузовика Раилю Саитханову, владельцу автобуса Александру Сидоруку и его водителю Марату Зайнуллину, а также директору нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирине Тарасовой.

Родители не согласны с узким кругом обвиняемых лиц. Они уверены, что ответственность за гибель детей лежит, в том числе, на водителе второго грузовика Вадиме Саитханове и компании, перевозившей негабаритный груз. А также на чиновниках, отвечающих за организацию перевозок детей на окружные соревнования.

"Из допросов следует, что со всех чиновников снята ответственность, хотя после ДТП на многих были наложены дисциплинарные взыскания. Ответы на вопросы: по какой схеме происходило бюджетное финансирование спортсменов Нефтеюганска для участия в данных соревнованиях, и почему денежные средства, в том числе на транспортировку акробатов, не были вовремя получены спортшколой, в материалах дела также отсутствуют", - рассказывают потерпевшие.

Когда случилась трагедия, родители были в шоковом состоянии – долгое время им было не до поиска и наказания виновных. "Многие до сих пор не отошли от случившегося. Принять гибель своего ребенка невозможно, на это нужно время. Другие были заняты лечением в больницах в Москве. Из нас никто никогда не сталкивался с судами. Мы думали, раз мы потерпевшие, нас защитит государство. Но в суде мы поняли, что на наши вопросы следствие не дало всех ответов", - делится один из родителей.

Каким-то образом водитель, нарушивший все, что можно в ПДД, проходит в качестве свидетеля.

В Ханты-Мансийском районном суде уже прошли допросы свидетелей, начались допросы обвиняемых. У пострадавших – масса вопросов.

"Походив 2 недели на суды, послушав свидетелей, которых допрашивали, я был очень сильно удивлен: все кругом – не виноваты. При этом, слушая их ответы на наши вопросы, и без судебных действий становится понятно, что виноваты многие. Большой вопрос: у нас не 250, а всего одна дорога ведет в Ханты-Мансийск. Неужели нельзя было организовать колонну для сопровождения автобусов с детьми, двигающихся на областные соревнования? По правилам положено сопровождение ГИБДД. А у нас всеми организационными моментами занимается тренер – и поиском транспорта, и проверкой его технического состояния. Но тренер должен детей тренировать, чемпионов из них делать!", - рассказывает "Уралинформбюро" Сергей Зинченко.

По его словам, как все было – так и осталось: "Чиновники ссылаются на какие-то региональные распоряжения, которые они же сами и согласовывают. Сделали все для того, чтобы ответственность была не на них, а на самом нижнем уровне".

Сегодня на скамье подсудимых – только один чиновник. За гибель 10 детей должна ответить директор спортивной школы Ирина Тарасова.

"Все остальные – не виноваты, выполняли свою работу, как должны были. А то, что дети погибли, – так просто сложилось. Виновата директор Тарасова – и все", - с горечью замечает Сергей.

"Автобус разорвало на три части вторым грузовиком. Никаких шансов у автобуса не было. И каким-то образом водитель, нарушивший все, что можно в ПДД, проходит в качестве свидетеля", - добавляет он.

Выжившие после ДТП дети нуждаются в долгосрочной высокотехнологичной медицинской помощи, возможно, потребуется лечение за границей. Родители переживают, что при существующем списке обвиняемых получить компенсацию морального вреда или возместить понесенные расходы на лечение будет нереально.

"Мы не знаем, что будет дальше, и это страшно", - замечают родители.

Очевидно, это понимает и Александр Бастрыкин, направивший письмо на данный счет губернатору Наталье Комаровой. На чиновничьем языке это означает - выявить виновных и наказать.

Кристина ШАБУНИНА