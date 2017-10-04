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СКР перепроверит расследование дела о гибели детей на югорской трассеСегодня в 15:33

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Бастрыкину пожаловались на чиновников и следователей.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести дополнительное расследование по делу о гибели 12 человек на югорской трассе в декабре 2016 года. Об этом "Уралинформбюр" сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Проверка затронет следователей, в чьем производстве находилось уголовное дело. В частности, предстоит выяснить, насколько полно и всесторонне расследовались роли должностных лиц в произошедшем.

Поводом для проверки стали жалобы родителей погибших детей. Александр Бастрыкин встретился с ними во время рабочей поездки в Югру. Председатель СКР выслушал массу нареканий на ход и результаты расследования уголовного дела, которое уже рассматривается судом. Так, обвиняемыми по делу проходят директор спортшколы, водители и представитель индивидуального предпринимателя. Никто из чиновников, ответственных за безопасность детей, не стал фигурантом уголовного дела.

Кроме того, многие из семей пострадавших нуждаются в материальной помощи, а дети - в дорогостоящей реабилитации. В связи с этим председатель Следственного комитета Российской Федерации направил письмо губернатору округа Наталье Комаровой.

Страшное ДТП произошло под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года. Автобус, в котором с соревнований возвращалась юношеская команда по спортивной акробатике, столкнулся с грузовиком. Погибли 12 пассажиров, из которых 10 детей. Еще 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

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