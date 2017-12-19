Отходы на столах свердловчан: изменит ли рацион "мусорная" реформа?

Перспективы оценили чиновники и бизнесмены.

На территории Свердловской области ежегодно образуется порядка 1,6 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Это меньше 1% от общего объема отходов, накапливаемого в регионе, однако причиняемый вред – существенно больше. Мусор на многокилометровых свалках отравляет воздух, почву и реки.

На 1 июля 2018 года в Свердловской области назначен старт "мусорной" реформы. Ожидается, что заработают 3 региональных оператора, которые не просто возьмут на контроль существующие свалки и полигоны, а избавят от них регион.

О том, что что делается в преддверии реформы и какие новые технологии предлагает внедрить бизнес-сообщество, представители власти и эксперты рассказали 19 декабря 2017 года, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Как сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в ближайшее время в рамках федеральных законов планируется кардинально изменить систему сбора отходов. 3 региональных оператора будут разделены по зонам действия – Северной, Западной и Восточной.

"Если сейчас оплата осуществляется только за вывоз мусора, и то, куда в итоге попадают отходы, никем и никак не контролируется, то, согласно новой схеме, будет оплачиваться доставка коммунальных отходов именно на полигон. Вывозить мусор в лес будет невыгодно. Также поставлена задача по максимальному извлечению полезных фракций из ТКО - с поэтапным увеличением. Сейчас у нас порядка 12-14% извлекается, задача к 2020 году – увеличить извлечение до 35% и постепенно дойти до 80%", - рассказал глава ведомства.

Кроме того, с 1 июля плата за вывоз и утилизацию ТКО перейдет из статьи "жилищная услуга" в строку "коммунальная услуга". По словам Николая Смирнова, это не значит, что появится дополнительный платеж за услугу. "Жителям области пока, по предварительному расчету, дополнительных платежей начисляться не будет", - уточнил министр.

Свердловчане жалуются на недоступность контейнерных площадок.

По оценке санитарных врачей, одна из главных "мусорных" проблем региона – отсутствие необходимого числа мест размещения отходов, соответствующих санитарным требованиям.

"По нашим данным, на территории области находится 406 объектов размещения коммунальных отходов. Из них для 66% не определены хозяйствующие субъекты, которые бы отвечали за эксплуатацию. На 60% не оформлены соответствующие документы на земплепользование. Вследствие этого в государственный реестр объектов размещения отходов, то есть тех объектов, где будут работать регоператоры, попали, по нашим данным, 34 объекта", - сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских

По его словам, число обращений, поступаемых в Роспотребнадзор, постоянно растет. В последние годы – с 500 до 800 в месяц. Основная часть жалоб связана с неудовлетворительным содержанием контейнерных площадок и их переполнением. "Кроме того, свердловчане все чаще жалуются на недоступность контейнерных площадок: производится межевание территорий, и контейнеры оказываются на закрытых территориях, куда ни машина не может заехать, ни люди зайти", - добавляет Козловских.

За последние 3 года ежегодно проверяется порядка 4 000 объектов, и в пятой части из них обнаруживаются всевозможные нарушения. И это несмотря на внушительные штрафы. По данным санврача, каждый год на организации, нарушающие требования в сфере обращения с отходами, накладываются штрафы порядка 25 миллионов рублей.

Другая беда – захламление сельскохозяйственных земель. В образцах почвы, взятых вблизи свалок, специалисты обнаруживают нефтепродукты, соли тяжелых металлов и другие отравляющие вещества.

"Особенно много несанкционированных свалок появляется в сельской местности. С экологической и сельскохозяйственной точек зрения они наносят значительный ущерб нашим почвам. На свалках появляется все, что угодно – трупы животных, аккумуляторы, шины, покрышки, пластик. Все это разлагается и разносится с талыми водами, осадками, ветром. Почвы загрязняются опасными химическими соединениями, которые затем попадают в паводковые воды и распространяются на большие расстояния. Все это, в конечном счете, оказывается на нашем с вами столе по пищевой цепочке", - сообщила начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия Щербакова.

Где-то будет 2 контейнера, а где-то - и все 7.

Один из важных моментов "мусорной" реформы – вовлеченность свердловчан в раздельный сбор мусора. Предполагается, что во дворах домов свердловских городов будут установлены контейнеры – от 2 до 7 – для различных видов отходов.

Как подчеркнул Николай Смирнов, главный подход в данном вопросе – экономическая целесообразность.

"Принцип экономики никто не отменял. Понятно, что особо опасные отходы должны сортироваться отдельно – лампы, батарейки. Дальше – деление на пищевые и непищевые отходы. Это тот минимум, который должен быть. Все остальное - в зависимости от территории и объемов накопления: на разных территориях возможна установка от 2 до 7 контейнеров. Если в каком-то месте будет экономически целесообразно производить более глубокую сортировку на первой стадии, там она и будет. Наша основная цель – минимизация ущерба окружающей среды от ТКО и максимальное вовлечение в экономику отходов. Методики будут различные", - заявил глава областного минЖКХ.

Между тем, представители бизнес-сообщества уже сейчас говорят о том, что заставить население разделять отходы больше, чем на 2 фракции, - это из области фантастики. По словам директора ООО "Уралтермопласт" Андрея Сазонова, привлекать к этому процессу население смысла нет.

"Я стал категорическим противником раздельного сбора отходов, за исключением батареек и ламп. Мусор что в Тюмени, что в Челябинске, что в Екатеринбурге - одинаковый, но возможности у регионов разные. Возможности Свердловской области позволяют не сортировать мусор, а сразу пускать в дело до 80%. На это нужны вложения, нужно время, но сортировка мусора, на мой взгляд, вредит отрасли. Когда-то это снова вернется в один контейнер. Нет у нас раздельного сбора и никогда не будет. Даже если 80% будут сортировать мусор, найдутся 20% тех, кто все испортит. Соответственно, если присутствуют эти 20% несортированного мусора, всю кучу надо везти на специализированное предприятие", - заявил Сазонов.

Даже если 80% жильцов будут сортировать мусор, найдутся 20% тех, кто все испортит.

"Несанкционированных свалок множество. Даже мелкие свалки составляют огромную проблему. А ведь мы еще не знаем, сколько их неофициально. При этом сортировочные комплексы нередко находятся на удалении 80 километров и более от точек сбора мусора. Чтобы сократить транспортные издержки, мы предлагаем устанавливать мобильные сортировочные комплексы, не привязанные к конкретным территориям. На мобильном комплексе, установленном рядом со свалкой, осуществляется сортировка и рекультивация: извлекаются полезные фракции", - рассказал заместитель гендиректора ООО "Уралсотплюс" Владимир Степанов, предложивший смотреть на старые свалки как на "банки сырья".

По словам Степанова, бизнес-план подобной сортировки отходов демонстрирует положительные цифры даже при извлечении 5% сырья, а при сортировке порядка 10 000 тонн отходов можно получать до полумиллиона рублей в месяц.

В свою очередь, Андрей Сазонов поделился позитивным опыте переработки пластика. В Екатеринбурге около Дворца молодежи, Вечного огня и на Центральном стадионе установлены объекты – скамейки, заборы, сиденья, ограждения для деревьев, выполненные из переработанного пластика со свалок.

Несмотря на близость часа X, "мусорной" инфраструктуры в области практически нет.

Эксперты и власти сошлись в том, что главная идея мусорной реформы – это переработка как можно большего количества отходов и сокращение числа свалок и полигонов, где складируются "хвосты". Вспомнив о свалке на Химмаше в Екатеринбурге, которая горела почти неделю и отравляла воздух, Николай Смирнов заявил, что основная задача на сегодня – сделать так, чтобы свалки не появлялись вновь.

Между тем, на сегодняшний день в Свердловской области нет той инфраструктуры, которая должна стать "китом" для реализации реформы системы обращения с ТКО. По задумке властей, инфраструктура будет создаваться на основе инвестпрограммы, сформулированной выбранными регоператорами.

"В настоящее время кроме центров накопления во дворах и отдельных светлых пятен в Арамиле и других местах, к сожалению, пока нет. Но в то же время мы видим то, как это будет выстраиваться. Я думаю, реально за год-полтора выстроить понятную систему, которая потом будет обрастать "мышцами", - подытожил Николай Смирнов.



Кристина ШАБУНИНА



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