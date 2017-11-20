Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

"Мусорная" реформа в Свердловской области обрастает новыми подробностями. В 2018 году в регионе появятся три региональных оператора, которые займутся вывозом, сортировкой, переработкой и захоронением отходов.

Одна из "фишек" реформы - новая система организации и сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), утвержденная региональным правительством. Предполагается, что с 2019 года контейнерные площадки станут "цветиком-семицветиком". Для разного типа мусора будут установлены контейнеры серого, черного, коричневого, синего, зеленого, желтого и оранжевого цвета.

В министерстве энергетики и ЖКХ "Уралинформбюро" напомнили, что предпосылки к внедрению новой системы в регионе уже заложены. "В настоящее время к контейнерным площадкам, оборудованным контейнерами для сбора полезных фракций отходов (пластик), подъезжают несколько автомобилей: один забирает несортированный мусор, второй – пластиковые отходы. Данная система показала себя работоспособной", - заявили в пресс-службе ведомства.

Жители с позицией властей, мягко говоря, не согласны. Немало свердловчан расценивает инициативу как бессмысленную и неэффективную.

"Уже несколько лет на помойках стоят контейнеры разного цвета, типа для раздельного мусора. И все эти годы я тупо разбираю мусор, отдельно – пищевые, затем то, что не будут перерабатывать, и отдельно - то, что можно и нужно перерабатывать. Почему тупо? Потому, что все эти годы мусор из разных контейнеров, то есть для разного мусора, сваливают в одну мусорную машину. Я специально спрашивала у водителей и рабочих того автомобиля, почему они так делают. Они сказали, что никаких машин для раздельного мусора нет", - рассказала "Уралинформбюро" жительница Екатеринбурга Анастасия.

Одна из основных целей "мусорной" реформы – экономическая выгода от использования отходов как сырья для производства товарной продукции. По мнению регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, новый подход позволит "вовлечь в процесс переработки большее количество образуемых отходов и уйти, тем самым, от безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов".

Между тем, предприятий, которые займутся переработкой отходов, на сегодня в Свердловской области нет. Создание подобных межмуниципальных центров обращения с отходами только в планах. В министерстве отмечают, что строительство заводов по обращению с ТКО будет осуществляться в основном за счет внебюджетных средств в рамках инвестиционных программ и концессионных соглашений.

По информации ведомства, главная задача управляющих компаний в "мусорном" вопросе – это заключение договоров с региональными операторами по обращению с ТКО от имени жителей, а также создание и содержание контейнерных площадок. Кстати, появление "радужных" контейнерных площадок вовсе не обязательно. Жители смогут сами выбирать, какие контейнеры им нужны, и устанавливать их на свое усмотрение.

"Жителям необходимо определиться с фракцией отходов, которые они намерены отбирать из образуемых ТКО, согласовав действия с региональным оператором, в задачи которого входит обеспечить переработку ТКО", - уточнили в пресс-службе министерства ЖКХ.

Ежемесячная плата с одной квартиры или частного дома может составить 300-400 рублей.

С 1 января 2019 года жители Свердловской области будут платить за вывоз, переработку и утилизацию бытового мусора существенно больше. Новый тариф планируется утвердить к июлю будущего года.

По словам начальника отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО минЖКХ Степана Глазырина, ежемесячная плата с одной квартиры или частного дома может составить 300-400 рублей.

Управляющие компании - непосредственные участники "мусорной" цепочки - пока находятся в растерянности. Их представители отмечают, что тема с сортировкой отходов хорошая и правильная, но очень сырая: реализовать инициативу к 2019 году вряд ли получится. До сих пор не ясно, каким образом будет осуществляться сбор мусора, за чей счет реформа и реально ли приучить свердловчан к раздельной сортировке отходов.

"Вопросов на самом деле много. К примеру, куда бросать отсортированный мусор, если в подъезде установлен один мусоропровод, а не семь разноцветных? В теме раздельного сбора мусора нужна постепенность: не одномоментно заставлять людей сортировать отходы на 7 категорий, а поэтапно вводить специализированные контейнеры - 2, 3 и так далее. Далеко не все горожане готовы держать у себя дома несколько пакетов или мусорных ведер для разных видов отходов. У людей должна быть глубокая вера и понимание, для чего они этим занимаются, или должна быть мотивация", - рассуждают в УК "Верх-Исетская".

С тем, что многие моменты остаются непонятными, соглашаются и в УК "Стандарт": "Согласно имеющейся информации, на контейнерных площадках будет установлено по 7 контейнеров. Сейчас по нормам их должно быть не более 5. По всей видимости, площадки необходимо будет реконструировать, расширять. Кто будет этим заниматься? Управляющие компании не потянут. При этом к контейнерным площадкам, согласно нормам, должен быть обеспечен круговой подъезд мусоровозов. Выполнить это при расширении площадок тоже будет довольно сложно, поскольку у нас дворовые территории, как правило, заставлены припаркованными автомобилями. Непонятна принадлежность этих контейнеров: кто их будет закупать?".

Более оптимистично настроен руководитель УК "Губерния" Антон Азаров: "Инициатива очень хорошая. Переработка вторсырья – это, во-первых, вопрос экологии, во-вторых, себестоимость продукции, полученной при помощи вторсырья, будет ниже. Сегодня сортировка мусора внедряется в основном в новостройках, для жилфонда 20-30 лет – это перспектива ближайших двух лет. Я думаю, что произойдет удорожание процентов на 10 действующего тарифа на вывоз мусор. От общего тарифа на содержание жилья – около 3%. По сути, незаметно".

Уже три года для пластика установлены отдельные контейнеры, но только сейчас они стали заполняться.

Отдельный непростой вопрос – "мусорная" культура населения. "Несколько лет назад в Екатеринбурге уже пытались внедрить раздельный сбор мусора, ставили специальные контейнеры для ТБО и пищевых отходов. И ничего не вышло – проект провалился. Но, поскольку в области собираются строить перерабатывающие заводы, жителей нужно и дальше приучать к раздельному сбору мусора. Это будет тяжело, знаю по опыту с пластиком – уже три года для него установлены отдельные контейнеры, но только сейчас они стали заполняться. Люди привыкли, а значит, научатся разделять и другие отходы", - уверен руководитель УЖК "Радомир-Инвест" Евгений Тиунов.

Созрела ли мусорная революция на Урале? Скорее нет, чем да. В отличие от Челябинска жители Екатеринбурга не задыхаются дымами городской свалки. Свободных земель под складирование отходов хоть отбавляй. А думать о будущих поколениях в России вообще не очень-то принято. Если кто и заинтересован в нововведениях, то это бизнесмены, претендующие на роль региональных операторов. Понаблюдаем, кто "сядет" на мусор!

Кристина ШАБУНИНА

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