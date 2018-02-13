Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Существующие на берегу Шарташа спортивные площадки не пострадают при реконструкции Шарташского лесопарка. Такое обещание дали 9 февраля на общественных слушаниях в мэрии разработчики проекта реконструкции — специалисты компании "УралДорТехнологии". Корреспондент "Уралинформбюро" стал свидетелем дискуссии, развернувшейся на слушаниях.

Как ранее сообщало агентство, концепция благоустройства Шарташского лесопарка подразумевает восстановление существующих там пешеходных дорожек, обустройство 8-километровой велотрассы, а также организацию 6 детских и 3 спортивных площадок.

Также планируется облагородить прибрежные зоны, превратив их в песчаные пляжи с шезлонгами, раздевалками, контейнерами для мусора и скамейками для отдыха. На пляже будут предусмотрены мобильные установки с питьевой водой.



Такими пляжами озеро Шарташ обзаведется к 2020 году. Фото: "УралДорТехнологии".

Кроме того, на въездах в парк со стороны улицы Отдыха, Егоршинского подъезда, улицы Высоцкого, территории Шарташского каменного карьера и улицы Изоплитной появятся входные группы, оборудованные автопарковками. При этом будет проведен ремонт подъездных путей.

В планах — превратить Шарташский лесопарк в большой оздоровительный кластер наподобие московского парка "Сокольники", не нарушая при этом существующий природно-экологический баланс. Такая щепетильность вполне оправдана: Шарташский лесопарк включен в реестр особо охраняемых природных территорий.

Именно сохранение экосистемы парка и стало лейтмотивом общественных слушаний в мэрии. Организаторами мероприятия выступил городской комитет по экологии и природопользованию. Как пояснил глава комитета Егор Свалов, проведения таких слушаний требует федеральное законодательство.



Пешеходные и велодорожки будут отделены друг от друга широким бордюром. Фото: "УралДорТехнологии".

"Шарташский парк — объект областного значения, и в случае организации на его территории любой хозяйственной деятельности проект должен пройти обязательную экологическую экспертизу, — сообщил он в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".— А условием прохождения такой экспертизы является протокол общественных слушаний. И по закону такие слушания должен проводить муниципалитет, несмотря на то, что заказчик — областная Дирекция лесных парков".

Представитель "УралДорТехнологий" Наталья Афанасьева заверила жителей микрорайона Комсомольский и владельцев прилегающих к парку садово-огородных товариществ, что стройка не нанесет урона экологии Шарташа и не повредит садовым участкам.

"Шумовое воздействие от работающей на площадке техники также не превысит существующего уровня, — сообщила она. — Воздействие на земельные ресурсы и почву будет носить временный характер и не выйдет за пределы площади работ".

Волейбольный судья Борис Копелев, в свое время инициировавший строительство волейбольных площадок на берегу Шарташа, потребовал от проектировщиков гарантий, что эти площадки не снесут при реконструкции парка. Многих участников слушаний волновала судьба зеленых насаждений в парке. Их тревогу развеял руководитель областной Дирекции лесных парков Вадим Александров: по его словам, горожане путают промышленные вырубки с санитарными, в ходе которых демонтируются старые больные деревья и сухие кустарники.



Информационные стенды не только подскажут путь к туалету или кафе, но и познакомят с историей Шарташского парка. Фото:"УралДорТехнологии".

"С сентября по декабрь там действительно велась санитарная рубка, снесено порядка 400 кубов старых деревьев. Планируем продолжить эти работы и снести еще 1000 деревьев согласно регламенту, но это не в зоне планируемых работ, а по всему парку, и не сейчас, а в мае", — пояснил он.

Еще один пункт — близость общественных туалетов, которые планируется поставить в парке, к садовым участкам. Садоводы попросили отнести санитарную зону подальше. Егор Свалов пообещал внести это пожелание в протокол.

По мнению одной из участниц слушаний, северный берег озера со временем все больше заболачивается. Если не осушить прибрежную зону, превращение в болото грозит Шарташу уже через 50 лет.

"Работы по очистке озера Шарташ давно пытаются включить в федеральную программу, но их стоимость составляет миллиарды рублей, — парировал Свалов. — К тому же северный берег расположен не в ООПТ, а на территории общего пользования, а она не подлежит экологической экспертизе и не должна проходить через общественное обсуждение".

В итоге горожане подавляющим большинством голосов (92 против 10) поддержали проект реконструкции шарташской зоны отдыха.

Евгений СУСОРОВ



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