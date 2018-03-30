Четыре гейта до "Урала"

"Уралинформбюро" протестировало "Екатеринбург Арену".

Глядя на сугробы снега за окном и ежась от морозного мартовского ветра, сложно поверить, что чемпионат мира по футболу стартует через каких-нибудь два с половиной месяца. До первого же тестового матча на обновленном стадионе "Екатеринбург Арена" времени осталось еще меньше — всего двое суток. Но фраза "Игра состоится при любой погоде" — в данном случае не расхожий штамп, а суровая уральская реальность.

30 марта представители ФК "Урал" и "Синары-Девелопмент", реконструировавшей спортивный объект, провели для журналистов мини-экскурсию по территории стадиона . Корреспонденты "Уралинформбюро" присоединились к мероприятию.

3:1 в пользу хозяев

Театр начинается с вешалки. Стадион — с гейтов. Или, по-простому, пропускных пунктов. Их на "Екатеринбург Арене" ровно 4: три для болельщиков из Екатеринбурга, еще один для гостей, приехавших на матч поддержать свою команду. Судя по тому, что на тестовый матч с казанским "Рубином", который состоится 1 апреля, ожидается не больше 100 болельщиков из Татарстана, особой давки на входе не ожидается.

Тем более что "давиться" на гейте №4 не получится чисто технически: тугой турникет пропускает строго по одному человеку. А дальше — зона ответственности суровых охранников, стоящих рядом с металлоискателями. Протащить через рамку что-то запрещенное - тоже из разряда фантастики: чуткая аппаратура реагирует на любые, даже мельчайшие, металлические предметы.



Железный характер, говорите? Выкладывайте на стол!

Первый вопрос, который возникает в голове у посетителя, оказавшегося на отреконструированной "Екатеринбург Арене" впервые — как пройти на трибуны и не запутаться в дверях? Их же тут видимо-невидимо!

"Это только кажется, — улыбается наш добровольный гид, пресс-атташе футбольного клуба "Урал" Никита Медведевских. — На самом деле подъездов всего 20. Один из них предназначен для людей с ограниченными возможностями, еще два - для VIP-персон и гостей-болельщиков. Журналисты тоже не потеряются: сразу за дверями подъезда начинается лестница, ведущая на 7-й уровень трибун, где находится пресс-ложа. Не промахнетесь!"



Никита Медведевских показывает, где подъезд для VIP-персон.

По мнению Медведевских, являющегося болельщиком со стажем, реконструкция стадиона никак не повлияла на удобство навигации. Для тех, кто на стадионе впервые, на площадках перед подъездами предусмотрены информационные стенды с указателями. Да и ветеранам фанатского дела волноваться не о чем: все 4 трибуны стадиона остались под теми же литерами: А,В,С и D. Трибуна В, как и в старые добрые времена, "застолблена" для фанатов "Урала", а трибуна D, как и раньше, отведена для гостей.

С одним небольшим отличием: нынешние B и D — не стационарные¸ а сборно-разборные. Во время матча "Урал"-"Спартак", который пройдет 15 апреля, трибуну D планируется заполнить практически "под завязку" — на 95% от общего количества мест. А вмещает она, как и ее "сестра-близняшка" на противоположном крыле стадиона, ровно 6000 зрителей.



Внятные указатели не позволят запутаться в подъездах.

"Для болельщиков "Урала" на эту трибуну билеты не продавали", — пояснил пресс-атташе клуба. По его словам, на первый тестовый матч уже продано порядка 20 000 билетов. А вот на встрече между "Уралом" и "Спартаком" ожидается реальный аншлаг. Впрочем, небольшую часть зрителей теоретически можно разместить на медиа-трибуне.

"Приходить на стадион в эти дни я советую часа за два до начала матча, — говорит Медведевских. — А чтобы гости не скучали, мы перед игрой планируем организовать в одном из вестибюлей большую развлекательную программу, концерт, игры с розыгрышем призов. Желающие там смогут даже пофотографироваться, послушать музыку и получить бесплатный горячий чай".



Для журналистов предусмотрена отдельная лестница на медиа-трибуну.

Представитель "Урала" уверен — тестовые матчи пройдут без накладок. И все же немного волнуется. "Для "Урала" это первый матч на обновленном стадионе, поэтому мы просим болельщиков отнестись к любым возможным неполадкам с пониманием. Если что-то будет плохо — пишите нам в соцсети, мы сделаем все возможное, чтобы к следующему матчу никаких эксцессов не возникало", — призвал он.

Взвыли сирены? Идите на свет!

Про горячий чай тут сказано вовсе не для красного словца. Погода в день первого матча обещает быть, мягко говоря, прохладной. "Надеемся, что любителей футбола разогреют позитивные эмоции от игры. А если нет — что ж, на пятом и втором этажах у нас есть теплые фойе и гардеробные. Проблем у болельщиков не будет", — заверил корреспондента "Уралинформбюро" руководитель проекта "Синара-Девелопмент" Сергей Грехов.



VIP-зал "Екатеринбург Арены" своей "шмелинной" расцветкой как бы напоминает, кто настоящий хозяин стадиона.

Сергей — один из немногих, про кого можно сказать: он знает "Екатеринбург Арену" как свои пять пальцев. Ничего удивительного: Грехов строил этот объект. Приложил руку к монтажу трибун, подтрибунных помещений, фасадной сетки, лифтов… Их, кстати, на территории стадиона 26, в том числе со специализированной кабиной для инвалидов. А вот знает ли собеседник агентства, где расположены эвакуационные выходы на случай, не дай бог, конечно, пожара или какого-либо иного ЧП? И как эти выходы найдут болельщики в случае необходимости?

"На территории "Екатеринбург Арены" имеется 6 выходов, в том числе и для экстренной эвакуации, — успокаивает Грехов. — Кроме того, предусмотрена система оповещения при возникновении кризисных ситуаций. В любой точке стадиона - и на трибунах, и в крытых помещениях - есть система громкоговорящей связи, которая в случае ЧП начинает звучать по всему периметру одновременно. И звучит до тех пор, пока опасная ситуация не прекратится. Также на видном месте размещены планы эвакуации. Но самое главное — работает световая сигнализация, которая покажет болельщикам, где находятся эвакуационные выходы".



В случае ЧП над эвакуационными выходами загорится световая сигнализация.

Также стадион оборудован мощными установками противодымной вентиляции, спринклерного и газового пожаротушения, пояснил представитель "Синары-Девелопмент". Да и насчет прочности временных трибун, по мнению Грехова, также нет смысла беспокоиться.

"Мы решили проверить их в ходе тестовых матчей не потому, что опасаемся за прочность конструкций. Они абсолютно безопасны. Это тестирование прежде всего на заполняемость трибун, на их удобство для болельщиков. Первый матч поможет ответить на множество вопросов, например, куда ставить стюардов и где могут возникнуть проблемные места при подъеме и спуске зрителей после матча", — пояснил Сергей Грехов.



Так выглядит изнутри одна из "временных" трибун.

Закономерно возник вопрос: что будет, когда временные трибуны разберут и вывезут? Неужели так и оставят в стене стадиона две огромных зияющих дыры?

"Нет, конечно, — улыбается Грехов. — Вообще судьба этих трибун после чемпионата не входит в нашу компетенцию, но могу сказать точно, что это пространство после демонтажа трибун заполнится такой же красивой фасадной конструкцией, что натянута по периметру. Останется лишь восстановить благоустройство на образовавшемся "пятне". Уверяю вас, стадион после этого не потеряет в красоте".

Евгений СУСОРОВ, Юлия ОВЧИННИКОВА.