"Екатеринбург Арене" отрежут "уши"Сегодня в 14:23
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И отвезут в другой город.
От временных трибун, прозванных в народе "ушами", "Екатеринбург Арена" избавится до конца 2018 года. Об этом в эфире программы "Третий тайм" на ОТВ сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По словам чиновника, после демонтажа их перевезут в другой город, где установят на одной из спортивных арен, передает "Уралинформбюро".
Дополнительные трибуны были установлены на "Екатеринбург Арене" в связи с требованиями Международной федерации футбола (FIFA), согласно которым для проведения соревнований мирового уровня стадион должен иметь не менее 35 000 зрительных мест. Когда конструкции будут демонтированы, вместимость главного стадиона уральской столицы сократится на 12 000 мест.
Во второй половине июня арена примет 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Проверка готовности стадиона к мундиалю в "боевых" условиях состоится в апреле и мае - в ходе матчей ФК "Урал" с казанским "Рубином", московским "Спартаком" и пермским "Амкаром".
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