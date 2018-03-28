×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Екатеринбург Арене" отрежут "уши"Сегодня в 14:23

  • Текст

И отвезут в другой город.

От временных трибун, прозванных в народе "ушами", "Екатеринбург Арена" избавится до конца 2018 года. Об этом в эфире программы "Третий тайм" на ОТВ сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По словам чиновника, после демонтажа их перевезут в другой город, где установят на одной из спортивных арен, передает "Уралинформбюро".

Дополнительные трибуны были установлены на "Екатеринбург Арене" в связи с требованиями Международной федерации футбола (FIFA), согласно которым для проведения соревнований мирового уровня стадион должен иметь не менее 35 000 зрительных мест. Когда конструкции будут демонтированы, вместимость главного стадиона уральской столицы сократится на 12 000 мест.

Во второй половине июня арена примет 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Проверка готовности стадиона к мундиалю в "боевых" условиях состоится в апреле и мае - в ходе матчей ФК "Урал" с казанским "Рубином", московским "Спартаком" и пермским "Амкаром".

Ранее по теме:
Болельщики проверят на прочность трибуны "Екатеринбург Арены"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×