Пермяк покончил с собой в в/ч Екатеринбурга.

Командир отделения технических средств охраны роты обеспечения войсковой части №47051 (РХБЗ), расположенной в Екатеринбурге, Егор Сенаторов получил 3 года условно за гибель сослуживца - пермяка Дениса Хамидуллина. Его признали виновным в превышении полномочий. В декабре 2016 года Сенаторов дважды ударил по голове рядового, а в начале марта 2017 года пермяк свел счеты с жизнью.

Подробностями с оглашения приговора поделилась с "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова:

- Сегодня в суде не было родителей погибшего солдата Дениса Хамидуллина. Они не настаивают на суровом наказании - Сенаторов извинился перед ними. Но я все равно буду обжаловать приговор, так как считаю, что это чрезмерно мягкое наказание. Кроме того, суд не назначил никакого дополнительного наказания. Например, он мог бы лишить подсудимого права занимать определенные должности в течение нескольких лет.

- То есть, Сенаторов остался на службе?

- Я думаю, что он остался на службе, так как у него на иждивении есть малолетний ребенок, а Сенаторов единственный кормилец в семье. Должен же он где-то работать...

- Что учитывал суд при вынесении приговора?

- Суд учитывал, во-первых, заключение государственного обвинителя, который просил для Сенаторова 3,5 года лишения свободы условно. Во-вторых, суд принял во внимание, что потерпевшие в судебном заседании приняли извинения. Также учитывались все положительные характеристики Сенаторова. У него есть множество заслуг по службе. Кроме того, повторюсь, на иждивении есть маленький ребенок. Ранее он не был судим.

Я уже говорила, что не согласна изначально с переквалификацией статьи, по которой его судили. Сначала дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Затем статью изменили на "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий в виде смерти". Но потом государственная медэкспертиза показала, что между действиями Сенаторова в декабре 2016 года и суицидом Хамидуллина, произошедшим в марте 2017 года, нет причинно-следственной связи. То есть, действия подсудимого в своей совокупности привели к тому, что солдат покончил с собой, но самоубийство было совершено не из-за того, что его ударили два раза. И из статьи убрали пункт "в", осталось просто превышение полномочий с применением насилия (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ).

- Можно ли оспорить результаты экспертизы?

- Нет, это сделать практически невозможно из-за того, что Дениса уже нет в живых, и сейчас, соответственно, невозможно установить, какое у него было психоэмоциональное состояние, и что именно повлияло на его решение о суициде.

- Суд не взыскал моральный вред?

- Чтобы взыскать моральный ущерб, мы будем подавать отдельный гражданский иск.

- Какую сумму хотите?

- Этот вопрос будем решать после того, как приговор вступит в силу. Иск о взыскании морального ущерба по закону может быть предъявлен в любое время. Возможно, приговор будет изменен. В любом случае, окончательное решение будем принимать после приговора окружного военного суда.

Беседовала Наталья ТИМОФЕЕВА