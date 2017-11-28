Дело о гибели призывника в воинской части Екатеринбурга дошло до судаСегодня в 14:08
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На скамье подсудимых сержант-контрактник.
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде 28 ноября стартовал процесс по делу командира отделения технических средств охраны роты обеспечения войсковой части №47051 (РХБЗ). Егора Сенаторова обвиняют в превышении полномочий с применением насилия. Сержанту-контрактнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в правозащитной организации "Зона права".
История началась в декабре 2016 года. По данным следствия, Сенаторов заставил 19-летнего призывника из Перми Дениса Хамидуллина надеть защитный костюм и противогаз и рассказать общие обязанности военнослужащего. Однако подсудимый остался недоволен ответом и вынудил пермяка отжиматься. При этом он давил на спину молодого человека ногой, чтобы тому было труднее.
Через полчаса Сенаторов вновь спросил у солдата общие обязанности военнослужащего. Второй ответ сержанту снова не понравился, и он дважды ударил пермяка по голове.
7 марта Денис Хамидуллин заступил в суточный наряд в качестве контролера на КПП в военном городке. Спустя несколько часов он покончил с собой.
Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", однако позже ее переквалифицировали.
"Я общалась с мамой Дениса и другом семьи. Мама рассказала, что Денис уходил на службу с охотой, а спустя несколько месяцев у него уже не было желания служить. Он говорил о том, что "контрабасы" (контрактники - прим.ред.) - нелюди. Денису оставалось служить месяц, когда он покончил с собой. Друг семьи видел его тело с многочисленными повреждениями", - сообщила ранее "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова.
Родственники погибшего также рассказывали, что он регулярно просил их высылать денег, чтобы избежать неприятностей.
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