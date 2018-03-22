Грозящий россиянам.

В правительстве РФ обсуждается возможное изменение налоговой системы в России. В частности, рассматривается вариант повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%, введение налога с продаж и отмена льгот по НДС для социальных товаров.

Комментируя инициативу, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не видит "ничего страшного" в увеличении НДФЛ. По его словам, повышение ставки не приведет к глобальному уходу от налогов и бегству людей из страны. "Я не думаю, что разница между 13% и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции", - сказал Дворкович

Обратного мнения придерживаются эксперты. По мнению экономистов, рост НДФЛ может привести к падению прибыли и снижению потребления. "Не там доходы ищут", - заявили опрошенные "Уралинформбюро" депутаты свердловского Заксобрания и Госдумы.

Лев Ковпак, депутат Госдумы РФ: Пакуем чемоданы в Швейцарию?

Речь идет не только о росте НДФЛ. Рассматривается ряд мер – например, поднять НДС, но в то же время уменьшить социальные выплаты с зарплат работников. Вариантов множество. Пока готового решения нет даже у нас в комитете, хотя мы в первую очередь узнаем о предлагаемых нововведениях. Это все на уровне слухов, экспертных советов и так далее.

В моем понимании, все, что связано с поднятием налогов - это поиск денежных средств в кармане у меня, у вас, у наших родителей и так далее. В первую очередь надо читать отчеты счетной палаты о неэффективно используемых средствах – там сотни миллиардов рублей! А потому надо эффективность повышать, а не налоги поднимать. Во всем мире, когда поставлена задача развивать экономику, налоги понижаются. Наш руководитель Владимир Путин говорит: "Надо поднимать ВВП страны", и в то же время мы говорим: "Нет, мы будем еще больше денег изымать у людей".

Что касается других юрисдикций (комментирует высказывание Дворковича – прим. ред.), каждый сам для себя будет рассматривать возможность переехать в Швейцарию и платить паушальный налог. Но это касается больше крупных капиталов. В большинстве своем они давным-давно работают через оффшорные схемы. А так… Для вас много или мало, если из вашей зарплаты будет дополнительно 2% удерживаться? Вот и мне не понравится! Если бы мне подняли [налог], а учителю или врачу уменьшили, я бы, конечно, согласился, потому что средний класс надо поддерживать. А поднимать налог всем подряд - мне кажется, не совсем правильно.

Добавлю также, что выхода у нас нет, и мы будем изменять налоговую схему и пенсионную систему - это даже не обсуждается. Если мы не будем ничего менять, то ни у меня, ни у вас уже не будет пенсии.

Валерий Гартунг, депутат Госдумы РФ: Недальновидно и глупо.

Мы категорически против! Это ударит по экономике, ударит по обрабатывающим отраслям. Этого ни в коем случае нельзя делать. Это глупо, недальновидно, экономически вредно – со всех точек зрения!

У нас есть альтернатива: мы предлагаем вводить прогрессивную шкалу со ставкой 18% от годового дохода для тех, кто зарабатывает свыше 24 миллионов рублей в год. Мы подсчитали – это совсем небольшое количество граждан. Однако сумма с налогов огромная! 200 миллиардов рублей в год! Эти деньги мы предлагаем направить в бюджет. А взамен предлагаем гражданам, которые после уплаты подоходного налога получают на руки меньше прожиточного минимума, эту сумму (сумму НДФЛ – прим. ред.) возвращать, доплачивать до прожиточного минимума. Источник – как раз эти 200 миллиардов. Таким образом мы самых бедных практически освободим от подоходного налога.

Что касается отмены льготы по НДС для социальных товаров, здесь у нас тоже есть альтернатива. Мы предлагаем не трогать социально значимые товары, а отменить льготу с НДС экспортируемого сырья. Не в полном объеме, а сделать дифференцированный подход – в зависимости от глубины переработки экспортируемой продукции. Вот два варианта решения одной и той же проблемы.

Евгений Зяблицев, депутат Заксобрания Свердловской области: Из белых – в серые.

Любое повышение налогов создает видимость увлечения доходов. Сразу же начнут минимизировать потери – будет расти доля зарплат "в конвертах". Понятно, что чиновники пытаются решить проблемы поступления в бюджет, но надо уметь видеть и последствия.

Владимир Терешков, депутат Заксобрания Свердловской области: Это все от лукавого!

На сегодняшний день сложившаяся система налогооблажения на доходы физических лиц является наиболее оптимальной для РФ. Те самые коэффициенты 1:13. Любое изменение этого порядка может неизбежно привести к непредсказуемым последствиям. Многие предлагают установить "этажерку", дифференцированный НДФЛ – в зависимости от уровня доходности, еще как-то. Но не забывайте, мы сейчас добились самого главного – налог на доходы физических лиц платят все! Это самый стабильный доходный источник, например, в областном бюджете. Никто не посягает на то, чтобы сокрыть свои доходы и не обложить их налогом. Все стараются работать "чисто", и это дорогого стоит.

Любые изменения порядка могут привести к тому, что значительная часть НДФЛ опять уйдет в тень и не будет подпадать под налогообложение. Мы будем провоцировать "криминальную" экономику. Зачем нам это надо? Все разговоры – на 0,5%, на 1%, на 5% – это все от лукавого. Не там ищут доходы! Работает в течение длительного периода такая схема – и слава богу! Она дает нормальный устойчивый результат. Я считаю, что ничего трогать не надо, и не думаю, что правительство пойдет по этому пути.

Другое дело, что само налоговое законодательство, налоговый кодекс РФ по отдельным направлениям надо приводить в порядок. Мы разработали очень простую схему – закон о патентной системе налогооблажения, мотивирующий самозанятость населения. Условно говоря - купил патент и работай: до 15 человек наемного персонала, 6% от заявленного, потенциально возможного дохода. И видов деятельности огромное количество – свыше 50. Но налоговый кодекс все усложнил. Оказывается, надо вести бухучет, единый социальный налог платить, устанавливать контрольно-кассовые аппараты и многое другое. Что происходит? Все удирают в тень. Зачем надо было это делать? Вот в этой части надо изменять налоговое законодательство, упрощать его. Там нет больших денег - там есть, слава богу, самозанятость человека и членов его семьи. Что ж загонять их в яму? С другой стороны, крупнейшие финансово-промышленные группы, холдинги – по ним надо разбираться, что у них с прибылью происходит. Это самый непредсказуемый доходный источник.

Альберт Абзалов, депутат Заксобрания Свердловской области: Нужны расчеты.

Очень осторожно к этому надо подходить. И принимать решения только после серьезных расчетов: сколько с этого бюджет получит, как это отразится на покупательской способности людей, насколько вырастет нагрузка на бизнес. С одной стороны, бюджет что-то получит. Но, возможно, на эту же сумму работодатель уменьшит зарплаты своим работникам. Мне кажется, это достаточно опасная тема. Во всем надо соблюдать баланс.

Беседовала Кристина ШАБУНИНА

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