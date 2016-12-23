В деле "Гринфлайта" появился первый обвиняемыйСегодня в 09:28
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Он под подпиской о невыезде.
Бывшему генеральному директору челябинской строительной компании "Гринфлайт" Сергею Мануйлову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом в официальном ответе на запрос представительницы дольщиков Евгении Селявко сообщает ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Экс-руководителю грозит до 10 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, передает "Уралинформбюро".
Сергей Мануйлов покинул пост гендиректора компании в конце июня 2016 года. Этому предшествовала прокурорская проверка, по итогам которой стало известно о пропаже со счетов застройщика 6 миллиардов рублей, собранных с дольщиков. В середине июля было возбуждено уголовное дело.
"Гринфлайт" скандально прославился из-за срыва проекта "Академ Riverside". Возведение жилого комплекса на берегу реки Миасс в Челябинске длится несколько лет – сроки сдачи зданий неоднократно переносились, а весной стройка и вовсе встала. Более 4 000 человек, вложившихся в строительство, до сих пор ожидают своих квартир.
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