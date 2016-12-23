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Сегодня суд изберет меру пресечения Александру НовиковуСегодня в 10:40

И Михаилу Шилиманову.

23 декабря 2016 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрит ходатайства следствия об избрании меры пресечения барду Александру Новикову и бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову.

В полдень судья Виталий Андросов решит вопрос о взятии под стражу экс-чиновника, который с 19 декабря сидит в ИВС. В 14.00 дойдет очередь до шансонье, которого хотят посадить под домашний арест, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Оба проходит обвиняемыми по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс".

Скандальный ПЖСК был организован в 2010 году при участии шансонье. Около 70 пайщиков вложили 150 миллионов рублей в проект, однако остались без крыши над головой. В течение четырех лет обманутые люди пытались встретиться с Новиковым, но он их игнорировал. После многолетнего расследования было возбуждено дело о мошенничестве.

Бард утверждает, что не получал деньги от пайщиков. Однако в распоряжении редакции есть документы, подтверждающие, что именно он расписывался за деньги.

Стоит отметить, что "Уралинформбюро" изначально предполагало истинную причину участия Новикова в выборах в свердловское Заксобрание: депутатский мандат прикрыл бы его от следствия.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Новикова с Ройзманым на нары! Сегодня в 11:05

Пусть сидит в СИЗО, там ему место

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