Погибли 76 человек.

В Иркутске в СИЗО отправлены четверо подозреваемых по делу о массовом отравлении "Боярышником", еще двоих посадили под домашний арест. Решение было принято Ленинским районным судом накануне, пишут федеральные СМИ.

23 декабря 2016 года был взят под стражу поставщик смертельной продукции, еще 10 подозреваемых заперты по домам. Продавец одной из торговых точек, где продавали "Боярышник", была выпущена по состоянию здоровья – она инвалид.

Жертвами отравления суррогатом в Иркутске стали 76 человек. В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны 19 человек, передает "Уралинформбюро".