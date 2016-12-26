В Невьянске следователь наживалась на подозреваемыхСегодня в 14:40
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Ей грозит 6 лет колонии.
В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя полиции Невьянска. Оксана Иванова обвиняется в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и краже.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, с апреля по июнь 2016 года обвиняемая присваивала деньги, которые проходили по уголовным делам в качестве вещдоков.
В частности, у одного из подследственных на делу о наркоторговле О.Иванова похитила 48,5 тысячи рублей. 19 тысяч она забрала при задержании, а остальное сняла с банковской карты, вызнав у владельца пин-код. Документы, содержащие сведения об изъятых картах и деньгах, женщина уничтожила.
"Преступление, о котором идет речь, выявили сыщики из Управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Женщина на тот момент уже была уволена из органов внутренних дел", - уточнил официальный представитель главка Валерий Горелых.
При расследовании другого дела следователь изъяла у подозреваемой 3000 рублей и подделала расписку, что якобы вернула женщине деньги.
Оксана Иванова признала вину и возместила ущерб. Ей грозит 6 лет лишения свободы.
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