Новиков встретит Новый год на свободе27 декабря 2016 в 18:52
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Если ему позволит облсуд.
29 декабря 2016 года Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест барда Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Защита настаивает на залоге. Начало заседания в 9.30, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Также в этот день в 12.00 будет рассмотрена апелляция на арест бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.
Оба проходят обвиняемыми по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс", который был организован в 2010 году при участии Новикова. Около 70 пайщиков вложили в проект 150 миллионов рублей и остались без крыши над головой. В течение четырех лет пайщики добивались встречи с шансонье, но тот их игнорировал. В итоге после многолетнего расследования было возбуждено дело о мошенничестве.
Сам Новиков утверждает, что не видел никаких денег. Однако в распоряжении "Уралинформбюро" есть документы, которые подтверждают, что он расписывался за крупные суммы.
На прошлой неделе Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга посадил Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года, а Шилиманова арестовал до 18 февраля 2017 года.
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