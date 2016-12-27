Если ему позволит облсуд.

29 декабря 2016 года Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест барда Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Защита настаивает на залоге. Начало заседания в 9.30, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Также в этот день в 12.00 будет рассмотрена апелляция на арест бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Оба проходят обвиняемыми по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс", который был организован в 2010 году при участии Новикова. Около 70 пайщиков вложили в проект 150 миллионов рублей и остались без крыши над головой. В течение четырех лет пайщики добивались встречи с шансонье, но тот их игнорировал. В итоге после многолетнего расследования было возбуждено дело о мошенничестве.

Сам Новиков утверждает, что не видел никаких денег. Однако в распоряжении "Уралинформбюро" есть документы, которые подтверждают, что он расписывался за крупные суммы.

На прошлой неделе Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга посадил Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года, а Шилиманова арестовал до 18 февраля 2017 года.

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