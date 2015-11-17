Барда Новикова посадили под замок до 22 февраляСегодня в 17:48
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У него дома.
Барда Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, посадили под домашний арест до 22 февраля 2017 года, передает корреспондент "Уралинформбюро" из зала суда. Шансонье запрещено покидать его квартиру на Никонова (за исключением случаев экстренной медпомощи), вести любые переговоры и пользоваться средствами связи.
Следствие обосновало свое ходатайство тем, что дело резонансное и совершено группой лиц, а Новиков может скрыться за границей. Прокуратура и пайщики поддержали следователя.
Обвиняемый намерен опротестовать решение суда.
"Я поддерживаю ходатайство. Лично я этого человека боюсь! Мы ждали этого 4 года, и сейчас появилась надежда. Но если его отпустят, я не уверена, что мы добьемся своего. К тому же, человек не раскаивается, он ведет себя по хамски и обзывает нас", - сказала председатель жилищно-строительного кооператива Зиля Булатова.
Зиля Булатова на фото справа
В ответ на это Новиков предложил ей написать заявление в полицию и пригрозил, что привлечет ее за клевету.
Защита в свою очередь настаивала на залоге, отметив, что нет никакого обоснования того, что шансонье может скрыться. К тому же, по словам адвоката, Новиков не сможет вести преступную деятельность, так как хищение было совершено во время стройки, а сейчас она остановлена. Также сторона защиты считает, что вменяемая барду сумма (35 миллионов рублей - прим.ред.) необоснованна, а арест помешает проведению новогодних елок в Театре эстрады, где Новиков принимает участие.
Возбужденное уголовное дело касается обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс", которые, доверившись Новикову, вложили 150 миллионов рублей в ПЖСК. Около 70 человек остались без крыши над головой. Бард утверждает, что никаких денег не получал, однако документы, имеющиеся в распоряжении редакции, свидетельствуют об обратном.
Следует отметить, что "Уралинформбюро" изначально выдвигало версию об истинной причине участия Новикова в выборах в ЗакСо - он хотел прикрыться депутатским мандатом от следствия.
Ранее сегодня суд избрал меру пресечения для подельника А.Новикова - бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Его отправили в СИЗО до 18 февраля 2016 года.
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