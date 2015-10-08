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Начальник угрозыска Пыть-Яха арестован до марта09 января в 18:31

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По подозрению в пытках.

9 января 2017 года Пыть-Яхский горсуд удовлетворил ходатайство об аресте и.о. начальника отдела угрозыска городского ОМВД. Полицейский пробудет в СИЗО до 2 марта, сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь суда Оксана Пыстогова.

По данным следствия, 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, его помощник и и.о. начальника угрозыска избили задержанного, надев на него наручники. В тот же день они заковали другого мужчину, но спустя некоторое время отпустили его без составления протокола.

Троице вменяют превышение полномочий с применением насилия и спецсредств. Ранее были арестованы двое других фигурантов.

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