Студент-боевик скончался в колонии Кургана от истощенияСегодня в 17:50
- Текст
На его теле не нашли травм.
Стала известна причина смерти в курганской ИК-1 24-летнего Руслана Сайфутдинова, осужденного за наемничество.
"Установлено, что смерть заключенного не носит криминального характера - на его теле нет телесных повреждений. Его гибель связана с состоянием здоровья, но в интересах следствия подробности не разглашаются. Проверка продолжается", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель регионального СУ СКР Олеся Дергунова.
Между тем местный правозащитник Габдулла Исакаев сообщает, что Р.Сайфутдинов умер от истощения: "По слухам, он был избит, медпомощь надлежаще не оказывалась, последствиями явилось то, что не мог принимать пищу. Сотрудники колонии издевались, что он дурит, сам не хочет принимать пищу, психически, дескать, нездоров. В декабре на некоторое время помещали в тюремную больницу, затем вернули в отряд. 4 января соотрядники забеспокоились за его жизнь, через освобождающихся передали информацию на волю, а 5-го Руслан уже от истощения не мог разговаривать".
Тюменский студент Р.Сайфутдинов скончался 7 января 2017 года. Как ранее сообщалось, в 2013 году он улетел в Турцию и незаконно пересек границу с Сирией, где вступил в вооруженное формирование "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар". По данным следствия, там он прошел боевую подготовку и начал участвовать в боях на стороне антиправительственных сил. Через полгода юноша вернулся на родину, а в феврале 2015 года его уголовное дело поступило в суд Ноябрьска. Студента признали виновным в наемничестве и отправили на 3 года в колонию общего режима.
По словам матери Сайфутдинова, ее сын уезжал в Сирию, чтобы оказывать медицинскую помощь пострадавшим в результате военных действий. Уже будучи осужденным молодой человек жаловался на пытки и угрозы, что живым ему не выйти. Он должен был освободиться в конце января 2017 года.
Новости по теме:
В колонии Кургана найден мертвым студент-боевик
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.Сегодня в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.Сегодня в 20:45
В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
Не вышло.Сегодня в 20:35
Челябинской мэрии прилетело от УФАС из-за платных парковок
Какое предупреждение станет последним?Сегодня в 20:32
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки
На Уктусе.Сегодня в 20:21
Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца
Врачи по-прежнему не дают прогнозов.Сегодня в 20:17
По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
Опровержений пока не было.Сегодня в 20:10
Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультики
Попал под пьяную руку.Сегодня в 19:54
"Уральские авиалинии" доставят челябинцев в МинВоды
Через Сочи.Сегодня в 19:50
Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.Сегодня в 19:48
В новогоднюю ночь свердловчане поставили интернет-рекорд
Резко превысив трафик.Сегодня в 19:35
Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы
В погоне за инфляцией.Сегодня в 19:06
Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса
Переходя дорогу на красный.Сегодня в 19:03
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Которая губит выпивох.Сегодня в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.
-
09 января в 14:37
В колонии Кургана найден мертвым студент-боевик
В Рождество.14 октября 2016 в 12:37
В Зауралье поезд-"призрак" сбил мужчину
Разыскиваются очевидцы.07 декабря 2016 в 13:35
В Златоусте 14-летний школьник поскользнулся и разбился насмерть
В сенях частного дома.16 ноября 2016 в 10:47
СКР проверит дело осужденной за репост жительницы Зауралья
Женщину отправили в колонию на полгода.17 октября 2016 в 17:15
Курганец внезапно скончался в ночном клубе
Тело передано на экспертизу.15 сентября 2016 в 17:19
В Кургане в отделе полиции умер задержанный
Ему резко стало плохо.14 сентября 2016 в 18:31
В Кургане с крыши высотки сорвался 18-летний юноша
Он погиб.15 июня 2016 в 09:37
В Кургане в отделе полиции скончался задержанный
Ему внезапно стало плохо.08 апреля 2016 в 16:41
В Ханты-Мансийске в бассейне вуза утонул студент
Назначена судмедэкспертиза.28 марта 2016 в 17:10
Курганец умер в бассейне из-за сердечного приступа
Проводится проверка.
Главные новости
- Сегодня в 20:45В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
- Сегодня в 20:17По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
- Сегодня в 19:03На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
- Сегодня в 17:36Самбурский вновь отстранен от должности замглавы МУГИСО
- Сегодня в 16:48В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.