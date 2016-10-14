На его теле не нашли травм.

Стала известна причина смерти в курганской ИК-1 24-летнего Руслана Сайфутдинова, осужденного за наемничество.

"Установлено, что смерть заключенного не носит криминального характера - на его теле нет телесных повреждений. Его гибель связана с состоянием здоровья, но в интересах следствия подробности не разглашаются. Проверка продолжается", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель регионального СУ СКР Олеся Дергунова.

Между тем местный правозащитник Габдулла Исакаев сообщает, что Р.Сайфутдинов умер от истощения: "По слухам, он был избит, медпомощь надлежаще не оказывалась, последствиями явилось то, что не мог принимать пищу. Сотрудники колонии издевались, что он дурит, сам не хочет принимать пищу, психически, дескать, нездоров. В декабре на некоторое время помещали в тюремную больницу, затем вернули в отряд. 4 января соотрядники забеспокоились за его жизнь, через освобождающихся передали информацию на волю, а 5-го Руслан уже от истощения не мог разговаривать".

Тюменский студент Р.Сайфутдинов скончался 7 января 2017 года. Как ранее сообщалось, в 2013 году он улетел в Турцию и незаконно пересек границу с Сирией, где вступил в вооруженное формирование "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар". По данным следствия, там он прошел боевую подготовку и начал участвовать в боях на стороне антиправительственных сил. Через полгода юноша вернулся на родину, а в феврале 2015 года его уголовное дело поступило в суд Ноябрьска. Студента признали виновным в наемничестве и отправили на 3 года в колонию общего режима.

По словам матери Сайфутдинова, ее сын уезжал в Сирию, чтобы оказывать медицинскую помощь пострадавшим в результате военных действий. Уже будучи осужденным молодой человек жаловался на пытки и угрозы, что живым ему не выйти. Он должен был освободиться в конце января 2017 года.

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