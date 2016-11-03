Исчезновение матери двоих детей в Нижнем Тагиле вылилось в "уголовку"11 января в 12:53
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Об убийстве.
По факту исчезновения тагильчанки Дарьи Зембицкой возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
28-летняя мать двоих детей пропала 9 января 2017 года. Утром она вышла из дома на улице Булата Окуджавы, чтобы прогреть машину, и не вернулась. Около ее авто обнаружены капли крови. Рядом лежали гаечные ключи и аккумулятор, который она собиралась прикрутить.
Женщина не отвечает на звонки. Следователи проверяют несколько версий случившегося.
Дома Дарью ждут сыновья 5 и 6 лет. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: (3435) 97-65-07, 97-65-02 или на линию 02.
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В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей
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