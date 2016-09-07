В Нижнем Тагиле нашли труп матери двоих детейСегодня в 09:19
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В сугробе.
В ночь на 12 января 2017 года на трассе под Нижним Тагилом нашли тело пропавшей тагильчанки Дарьи Зембицкой.
"Только что из полиции. Поиски заканчиваются. Нашли тело, опознали нашу Дашеньку. Муж показал полиции, куда он ее закопал... На трассе в снегу!!!!" - сообщают местные жители в соцсети "ВКонтакте".
В пресс-службе свердловского СУ СКР пока не смогли прокомментировать эту информацию "Уралинформбюро".
28-летняя мать двоих детей исчезла при загадочных обстоятельствах 9 января 2017 года. Утром она вышла из дома, чтобы прогреть машину, с тех пор ее не видели. Около авто Дарьи обнаружили аккумулятор и гаечные ключи. На снегу были капли крови. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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