Пятый в розыске.

Полицейские задержали четверых подозреваемых в нападении на охранников Красноуральского химзавода. Ими оказались безработные местные жители 21-27 лет. Пятый предполагаемый подельник - в розыске.

Преступление было совершено в ночь на 13 января 2017 года. Неизвестные с огнестрельным оружием пытались проникнуть на территорию предприятия и ранили троих ЧОПовцев. Пострадавшие - в больнице. Двоих прооперировали, полицейским разрешили их допросить. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, в декабре 2016 года эта компания пыталась похитить с завода металлолом, однако тогда их отогнали сторожа. В этот раз подельники, выпив для храбрости, наведались отомстить за провал прошлой кражи.

"Среди задержанных есть гражданин Решетников, более известный в определенных кругах по прозвищу "Цыган". Есть рецидивист Осадчук, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны. Последний приговор суда он отбывал в ИК-51 Нижнего Тагила, откуда освободился в 2012 году. Есть гражданин Дронов, который более 9 лет провел в новолялинской ИК-54 за кражи, угоны, тяжкий вред здоровью со смертельным исходом и изнасилование", - отметил В.Горелых.

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