Чекистов в екатеринбургское УМВД привел след из клуба "Храбр"17 января в 16:40
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Основатель которого попал под "уголовку".
Выемка документов в екатеринбургском УМВД связана с расследованием уголовного дела в отношении основателя клуба единоборств "Храбр" Никиты Мальцева.
28-летний екатеринбуржец подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, горожанин хотел получить от представителя букмекерской конторы 1,2 миллиона рублей, обещая избавить от проверок. Екатеринбуржца задержали во время передачи части суммы - 700 тысяч рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, выемка материалов необходима для проверки изложенной версии следствия. Оперативные мероприятия проводило областное УФСБ по поручению 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.
Стоит добавить, что бойцы Мальцева участвовали в перестрелке в Цыганском поселке, которая произошла 3 сентября 2016 года. 16 вооруженных мужчин приехали к дому бизнесмена Олега Шишова, которому на помощь поспешили братья Дутовы. Во время разборок были застрелены два человека, еще семеро ранены.
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