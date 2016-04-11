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СКР возбудил дело о покушении на убийство 5-летней екатеринбурженкиСегодня в 10:32

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Которую мать свесила с балкона.

По факту истории с 5-летней екатеринбурженкой, которую едва не уронили с высоты 5 этажа, возбуждено уголовное дело. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Жизни ребенка создавалась реальная угроза, подчеркивают в областном следственном управлении. Матери девочки грозит ответственность по ч.3 ст.30, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетней),

Инцидент произошел в ночь на 14 января 2017 года на улице Заводской. Прохожий увидел, как женщина свесила девочку с балкона. Ребенок кричал и плакал. Выехавшие на место полицейские застали в квартире пьяную мать и тетю девочки.

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