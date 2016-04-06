Михаила Юревича вызывают в судСегодня в 12:10
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По делу экс-сенатора Цыбко.
Сторона защиты бывшего сенатора Константина Цыбко, обвиняемого в получении взятки, подала ходатайство о допросе в качестве свидетеля экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горсуда Озерска, в этой связи в процессе был сделан перерыв – свою позицию по вопросу формировала сторона обвинения. Предполагается, что решение о необходимости допроса Юревича будет принято судом 19 января.
Ранее посредством видеоконференцсвязи в процессе выступила супруга бывшего главы региона Кристина Юревич. Она также была заявлена свидетелем защиты.
Константин Цыбко обвиняется во взяточничестве с декабря 2014 года. По версии следствия, 10 миллионов рублей он получил от гендиректора треста "Магнитострой" Олега Лакницкого за лоббирование интересов его бизнеса, еще 1,5 миллиона - от Евгения Тарасова за продвижение его на место сити-менеджера Озерска.
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