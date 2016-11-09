Константина Никанорова.

Суд Ленинского района Екатеринбурга отказался продлевать домашний арест бывшему замглавы МУГИСО Константину Никанорову, сообщает "Уралинформбюро".

Замминистра был посажен под замок в апреле 2016 года вместе с другими фигурантами "дела МУГИСО" о коррупции. По версии следствия, руководство санкционировало выкуп по завышенной цене здания на Репина, 5с в рамках подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу. Разницу чиновники потом поделили с коммерсантами.

Первым из-под домашнего ареста был освобожден бывший глава министерства Алексей Пьянков, накануне на свободу вышел его зам Артем Богачев.

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