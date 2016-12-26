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На имущество Новикова наложен арестСегодня в 16:42

По ходатайству следователей.

25 января 2017 года суд Верх-Исетского района Екатеринбурга принял решение об аресте земельного участка на берегу Шарташа, принадлежащего шансонье Александру Новикову. Территория использовалась под строительство домов ПЖСК "Бухта Квинс", члены которого остались без денег и квартир, сообщает "Уралинформбюро".

Как пояснили представители ГСУ ГУ МВД по Свердловской области на суде, арест необходим как обеспечительная мера по уголовному делу о хищении средств пайщиков. Следователи обвиняют А.Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики области Михаила Шилиманова в том, что они присвоили себе порядка 70 миллионов рублей.

ПЖСК был организован в 2010 году. Новикову удалось привлечь около 70 пайщиков, вложивших в сумме 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка была остановлена - пострадавшие 5 лет добивались возбуждения уголовного дела. В конце 2016 года следователи предъявили барду обвинения, после чего тот выступил с заявлением, что немедленно вернет всем деньги. Но выполнять обещание он не спешит, уже неделю согласуя с пайщиками условия и порядок выплат, хотя изначально заверял, что готов рассчитаться "хоть завтра".

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2 комментариев из 2 | смотреть все
новикова и розьку на НАРЫ! Сегодня в 16:56

Наконец-то, следователи просыпаться стали. И пусть ещё Новикова в СИЗО отправят

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Как то так Сегодня в 17:35

Пайщики, не ведитесь на подачки, скоро он выкупит у вас паи в три раза дороже!!!!!!!

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