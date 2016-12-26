Деньги пайщикам отдадут анонимно.

Пострадавшие пайщики ПЖСК "Бухта Квинс" смогут получить свои деньги ориентировочно 20 января. Как сообщил "Уралинформбюро" представитель кооператива Андрей Графский, это предварительная информация, озвученная помощником Александра Новикова. Воспользоваться возможностью планируют практически все вкладчики.

Стоимость выкупаемых паев будет определяться по номиналу, никакой компенсации за прошедшие годы участники кооператива не получат.

По словам пайщиков, предложенные им условия они считают разумными. "Праздновать победу еще рано, но хотелось бы поблагодарить и Администрацию президента, и губернатора, которые убедили Новикова, поблагодарить активных пайщиков в самом кооперативе, а также следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, которые за пару месяцев смогли сдвинуть дело с мертвой точки", - пояснил А.Графский.

Тем временем в СМИ появилась информация, что три пайщика ПЖСК "Бухта Квинс" забрали свои деньги. "Деньги они уже получили. При этом никого, в том числе и меня, об этом не известили. В настоящее время еду к Михаилу Шилиманову, будем обсуждать, как прекращать это", - сообщила "Уралинфрмбюро" председатель кооператива Зиля Булатова.

Согласно законодательству, в сделке по переуступке прав в кооперативе участвуют три стороны: помимо продавца и покупателя, необходимо также уведомить председателя ПЖСК. Последнее, как уточняют юристы, можно сделать и после подписания договора, а потому беспокойство Зили Булатовой можно считать преждевременным.

Имя покупателя остается неизвестным. По словам пайщиков, судя по представленным им договорам, выкупать доли будет сам А.Новиков. Это согласуется с озвученной ранее экспертами "Уралинформбюро" версией, что деньги нашлись в кармане самого барда, а все разговоры о поиске инвесторов для проекта были просто ширмой. Ранее, кстати, точно так же выяснилось, что заявленная в качестве нового застройщика корпорация "Маяк" вовсе не собирается вкладывать в него собственные деньги, а лишь готова выполнить работы в 1,5 миллиарда, если будет гарантирована оплата.

Следует отметить, что выплаты своих денег пайщики "Бухты Квинс" добивались с 2011 года. В 2010 году А.Новиков совместно с М.Шилимановым организовали кооператив для строительства на окраине Екатеринбурга комфортабельного жилья. Под проект им удалось привлечь 65 человек, вложивших порядка 150 миллионов рублей. Через год стройка неожиданно была заморожена, следующие 5 лет судьба ее оставалась неизвестной. В конце 2016 года следователи предъявили А.Новикову и М.Шилиманову обвинения в мошенничестве и присвоении средств пайщиков.

Сразу после новогодних праздников появилась информация о поиске инвесторов для "Бухты Квинс". Как отмечают эксперты "Уралинформбюро", в настоящее время барду необходимо найти способ мирно разойтись с членами кооператива. Сделать это нужно до середины февраля, когда будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе уголовного дела.

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