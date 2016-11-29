Его признали вменяемым.

Следователи раскрыли подробности дела в отношении бывшего екатеринбургского милиционера, который обвиняется в убийстве шести человек. Арсена Байрамбекова признали вменяемым, в скором времени он предстанет перед судом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, бывший силовик в 2002 и 2010 годах совершил два заказных убийства, застрелив предпринимателей из Екатеринбурга. Оба заказчика привлечены к уголовной ответственности.

В 2014 году Байрамбеков увлекся изучением оккультизма и расправился с четырьмя бомжами. Как требует обряд жертвоприношения, он совершал убийства под молитву ночью в лесу, разводя костер и выкладывая из камней круг.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия). Три психолого-психиатрические экспертизы показали, что мужчина вменяем.

Следует отметить, что до совершения преступлений Байрамбеков год служил в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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