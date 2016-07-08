×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Перми смерть пассажирки автобуса от инсульта обернулась "уголовкой"Сегодня в 09:24

  • Текст

Женщину катали по маршруту 3 часа.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти 33-летней местной жительницы, которую с инсультом 3 часа возили в городском автобусе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края, инцидент произошел 13 января 2017 года. Женщина потеряла сознание в автобусе, принадлежащем частному перевозчику. Ни кондуктор, ни водитель поначалу не обратили на нее внимания. Пермячку возили по маршруту еще 1,5 часа и только после этого вызвали скорую. Однако медики приехали не сразу. В больницу женщину доставили спустя 3 часа.

19 января она скончалась, не приходя в сознание.

Новости по теме:
Находящуюся при смерти пермячку 3 часа возили в автобусе

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Модельная сказка про бытовуху на подиуме

Подросткам читать внимательно!

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus