Женщину катали по маршруту 3 часа.

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти 33-летней местной жительницы, которую с инсультом 3 часа возили в городском автобусе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края, инцидент произошел 13 января 2017 года. Женщина потеряла сознание в автобусе, принадлежащем частному перевозчику. Ни кондуктор, ни водитель поначалу не обратили на нее внимания. Пермячку возили по маршруту еще 1,5 часа и только после этого вызвали скорую. Однако медики приехали не сразу. В больницу женщину доставили спустя 3 часа.

19 января она скончалась, не приходя в сознание.

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