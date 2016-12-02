Смерть полугодовалого ребенка в Ревде вылилась в уголовку30 января в 19:09
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Следователи ищут виновных.
По факту смерти полугодовалого мальчика в реанимационном отделении Ревдинской горбольницы возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области.
Виновнику грозит наказание по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Как сообщалось ранее, ребенку, родившемся в июне 2016 года, стало плохо после прививки от пневмококка. Укол планово поставили в 2 месяца. В тот же день у мальчика поднялась температура. Мать с сыном госпитализировали в больницу Первоуральска, но лучше мальчику не становилось.
Ребенка перевели в Ревдинскую горбольницу, где у него выявили двустороннюю пневмонию. Грудничок не смог самостоятельно дышать - его пришлось перевести на ИВЛ. В реанимацию он попал 3 января, а 24 января, несмотря на оказанную медпомощь, мальчик скончался.
Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мероприятий и судебных экспертиз, направленных на установление точной причины смерти ребенка. Также выясняется, насколько своевременно ему была оказаны медпомощь.
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