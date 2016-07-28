Обезглавившему екатеринбурженку таксисту грозит 15 лет01 февраля в 19:12
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Тюрьмы.
В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего таксиста, который обвиняется в убийстве 22-летней девушки. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, материалы направлены в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Трагедия произошла в ночь на 25 июля 2016 года. Таксист должен был подвезти пассажирку до улицы Громова. Однако во время поездки они познакомились поближе и решили покататься по городу.
Екатеринбуржцы остановились в районе Широкой речки, где между ними произошел конфликт. Таксист избил пассажирку, поместил в багажник и некоторое время ездил с ней по городу. Затем он купил в магазине нож и спустя сутки обезглавил жертву. Голову девушки обнаружили в мусорном контейнере на Уралмаше, а тело - на Широкой речке.
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