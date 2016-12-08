Школьник травмировал голову.

В Тюменской области дошло до суда уголовное дело по факту травмирования 14-летнего подростка, на которого упала наледь с крыши в поселке Боровском. На виновного будет наложен штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года около дома на улице Мира. Школьник получил травму головы.

Установлено, что ответственным за происшествие является начальник производственного участка МУП "ЖКХ п. Боровский". С октября по ноябрь 2016 года он не заботился о чистке крыш. Вину коммунальщик уже признал, возместив причиненный подростку ущерб.

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