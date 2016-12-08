Виновного в падении наледи на тюменского подростка будут судить02 февраля в 13:03
- Текст
Школьник травмировал голову.
В Тюменской области дошло до суда уголовное дело по факту травмирования 14-летнего подростка, на которого упала наледь с крыши в поселке Боровском. На виновного будет наложен штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Инцидент произошел в ноябре 2016 года около дома на улице Мира. Школьник получил травму головы.
Установлено, что ответственным за происшествие является начальник производственного участка МУП "ЖКХ п. Боровский". С октября по ноябрь 2016 года он не заботился о чистке крыш. Вину коммунальщик уже признал, возместив причиненный подростку ущерб.
Новости по теме:
СКР взялся за дело о падении наледи на тюменского подростка
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
02 февраля в 20:10
В Тюменской области у ветерана ВОВ украли миллион рублей
Пенсионерку подвела доверчивость.02 февраля в 19:46
Украинские танки подобрались к Донецку на расстояние 6 километров
Режим прекращения огня не соблюдается.02 февраля в 19:11
В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
Семерых участников конкурса списали.02 февраля в 19:06
Екатеринбург расчищают от скамеек
С незаконной рекламой.02 февраля в 19:03
Челябинский командир полгода летал без документов
О трудоустройстве.02 февраля в 19:02
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Заинтересовались москвичи.02 февраля в 18:56
Ямалец утопил снегоход и 3 дня бродил по тундре
Пока его не нашли спасатели.02 февраля в 18:53
В магнитогорском парке Победы складировали зловонные шкуры
Верблюжьи или овечьи.02 февраля в 18:50
Свердловчанка задушила кавалера проводом от утюга
Ее приговорили к 8 годам тюрьмы.02 февраля в 18:46
У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
Не дурят ли горожан?02 февраля в 18:43
Екатеринбургская школьница получила перелом позвонков на физкультуре
Прокуратуру держали в неведении больше месяца.02 февраля в 18:36
Челябинский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о заказном убийстве
Жизни едва не лишился глава района.02 февраля в 18:33
В Белоярском ГО освободили пути от сошедших с рельсов вагонов
На это ушел весь день.02 февраля в 18:28
Челябинские пенсионеры ходят пешком в знак протеста
Против платного проезда.02 февраля в 18:22
Тюменца будут судить за гибель трех сестер в ДТП
Ему грозит 7 лет колонии.
-
18 января в 15:39
СКР взялся за дело о падении наледи на тюменского подростка
У мальчика травма головы.08 декабря 2016 в 18:33
Гибель 13-летнего тюменца на физкультуре вылилась в "уголовку"
Следователи ищут виновного.25 июля 2016 в 17:24
В Зауралье школьник впал в кому от удара током
На железнодорожных путях.02 февраля в 11:11
В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
Он проехал от "Чкаловской" до "Геологической".31 января в 15:41
В Лесном Hyundai сбил мальчика на тротуаре
Иномарка проехала на красный свет.26 января в 19:37
В Екатеринбурге 13-летний подросток едва не покончил с собой
Из-за девушки.23 января в 10:42
В Екатеринбурге Mercedes сбил 14-летнего школьника
Подростка госпитализировали.20 января в 08:23
В столице Урала ребенок покалечился под колесами иномарки
Мальчик госпитализирован.13 января в 08:09
В Перми Renault Logan сбил школьника
На "зебре".13 декабря 2016 в 15:42
В Кунгуре поймали подозреваемого в убийстве родителей школьника
Его сняли с поезда.
Главные новости
- 02 февраля в 19:11В борьбе за пост главы свердловского Фонда капремонта определился фаворит
- 02 февраля в 18:46У мэрии Екатеринбурга "отсудят" секреты о повышении стоимости проезда
- 02 февраля в 17:46Музей российского беззакония представляет
- 02 февраля в 17:42Путин снял с поста главу Уральского центра МЧС
- 02 февраля в 17:34На "Уралвагонзаводе" рабочий поджег коллегу
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.