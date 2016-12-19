Суд над семейной бандой Тропиканки стартует 9 февраляСегодня в 09:45
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На скамье подсудимых - 4 человека.
9 февраля 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу о массовых убийствах в Нейво-Шайтанском. Начало заседания в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
На скамье подсудимых - 41-летняя Светлана Степанько (по прозвищу Тропиканка), ее 27-летний сожитель, 28-летний избранник дочери, а также их 45-летняя знакомая предпринимательница. Последняя владела меховым магазином в Алапаевске. Степанько задолжала ей крупную сумму денег, и бизнесвумен предложила Тропиканке в счет долга подыскивать социально неблагополучных граждан. Они должны были оформлять кредиты на шубы, оставаясь с долгами, но без мехов.
Тропиканка подыскала трех человек. Они взяли в кредит более 230 тысяч рублей. Но банковская служба безопасности усмотрела признаки мошенничества. Тогда Степанько решила обезопасить себя от уголовного преследования. С декабря 2015 по январь 2016 года она с сожителем и зятем убила потерпевших.
Семейную банду задержали в феврале 2016 года. Их подельницу, которой инкриминируется мошенничество, поймали позднее и отпустили под залог.
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Свердловский облсуд взялся за дело семейной банды Тропиканки
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